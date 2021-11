UE chief Charles Michel meets with Polish prime minister Mateusz Morawiecki Photo: Piotr Molecki/East News President of the European Council Charles Michel attends a joint press conference with Polish prime minister Mateusz Morawiecki not pictured on November 10, 2021 in Warsaw, Poland. EU leader arrived in Warsaw to hold emergency talks with chief of Polish government regarding the deteriorating situation on Polish-Belarusian border due to the continuous migrants influx. EN_01501365_0065 PUBLICATIONxNOTxINxPOL Quelle: imago images/Eastnews

Migration via Belarus: Ratspräsident Michel bringt EU-Finanzierung von Grenzanlagen ins Spiel Warschau. EU-Ratspräsident Charles Michel hat angesichts des Migrationsstreits zwischen Belarus, Polen und der EU eine EU-Finanzierung von Grenzbefestigungen ins Spiel gebracht. Die Europäische Kommission hat bislang nie die Verwendung von EU-Geldern für den Bau von Grenzmauern, Zäunen oder anderen Barrieren zugelassen, steht aber unter einem wachsenden Druck aus Mitgliedsstaaten, dies zu tun. Bei einem Besuch in der polnischen Hauptstadt Warschau am Mittwoch sagte Michel, die EU-Kommission werde in den kommenden Tagen die Möglichkeit einer Finanzierung von „physischer Infrastruktur an den Grenzen“ diskutieren. Während seines Besuches, mit dem Michel Unterstützung für Polen signalisieren wollte, sagte er, Polen sei mit einer „ernsten Krise“ und einer „brutalen Attacke“ konfrontiert und verdiene die Solidarität des Restes der EU. Nach Monaten starker Migrationsbewegungen an Belarus‘ Grenze zu den EU-Ländern Polen, Litauen und in geringerem Umfang Lettland hatte sich die Lage zuletzt massiv zugespitzt. Die EU wirft der Regierung des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko vor, einer neuen Welle der Massenmigration Vorschub zu leisten und so Instabilität im Staatenbund zu schaffen. Damit wolle er Vergeltung für Sanktionen üben, die die EU wegen des brutalen Vorgehens gegen Dissidenten in Belarus gegen seine Regierung verhängt hat. RND/AP