Gegen Ampelplan: Union beklagt Größe des Hauptausschusses

Berlin. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Grosse-Brömer, hat die von den Ampelparteien SPD, Grüne und FDP geplante Größe des Hauptausschusses kritisiert, der am Donnerstag­vormittag vom Bundestag eingesetzt werden und sich am Nachmittag konstituieren soll.

„Das Motto der Ampel lautet aktuell: viel Koalitions­verhandlung und wenig seriöse Parlamentsarbeit“, sagte er dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). „Unser Wunsch nach stärkerer Beteiligung im Hauptausschuss wird nach wie vor abgelehnt. Die bisher 47 Mitglieder sollen auf nur noch 31 reduziert werden. Damit bleiben für die voraussichtlich größte Oppositionspartei nur noch acht Mitglieder. Das können wir als CDU/CSU nicht akzeptieren.“

Arbeitsfähigkeit sichern

Der Hauptausschuss soll bestehen bleiben, bis sich die normalerweise üblichen Fachausschüsse des Bundestages konstituieren. Das aber geschieht erst, nachdem die Ampelparteien ihre Koalitions­verhandlungen beendet und sich dabei auch auf die Zahl und den Zuschnitt der künftigen Ministerien verständigt haben, nach denen sich die Fachausschüsse richten. Das müsste eigentlich spätestens bis zur geplanten Wahl von Olaf Scholz (SPD) zum Bundeskanzler Anfang Dezember geschehen, kann aber durchaus auch noch länger dauern.

Der Hauptausschuss soll bis dahin die Arbeitsfähigkeit des Parlaments sichern und etwa über die Details des neuen Infektions­schutz­gesetzes zur weiteren Eindämmung der Corona-Pandemie diskutieren, das am Donnerstag erstmals auf der Tagesordnung des Bundestages steht und dort am 18. November verabschiedet werden soll, bevor am Tag darauf auch der Bundesrat abstimmt.

AfD gegen 3G-Regel

Unterdessen zeichnen sich vor der Bundestagssitzung erneut Probleme mit der Einhaltung der Corona-Regeln durch die AfD-Fraktion ab. Im Bundestag und in den Ausschüssen gilt mittlerweile die 3G-Regel. Die 736 Abgeordneten müssen entweder geimpft oder genesen sein oder ein tagesaktuelles negatives Corona-Testergebnis nachweisen; die Nachweise werden jeweils an den Eingängen kontrolliert. Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Bernd Baumann, hat aber nach RND-Informationen in der letzten Sitzung des sogenannten Vorältestenrates erklärt, dass seine Fraktion die 3G-Regel unverändert ablehne.

Der Bundestag stellt sich nun darauf ein, dass jener Teil der AfD-Bundestags­fraktion, der diese Ankündigung am Donnerstag in die Tat umsetzt, auf einer der drei dafür vorgesehenen Tribünen Platz nehmen muss. So war es bereits bei der konstituierenden Sitzung am 26. Oktober.

