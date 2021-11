179 Milliarden Euro mehr: Steuerschätzung bis 2025 deutlich höher als erwartet

Berlin. Eine mögliche Ampelkoalition kann mit höheren Steuereinnahmen rechnen als bisher erwartet. Das hat die offizielle Steuerschätzung ergeben, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Danach stehen dank der besseren Konjunkturaussichten für die laufende Wahlperiode bis 2025 bei Bund, Ländern und Gemeinden insgesamt 179 Milliarden Euro mehr zur Verfügung als noch im Mai prognostiziert. Der Bund könnte in diesem Zeitraum mit einem Plus in Höhe von 71,7 Milliarden rechnen, die Länder mit 86 Milliarden Euro und die Gemeinden mit 27,6 Milliarden Euro mehr.

Ampel will in Klimaschutz investieren

Für die sich abzeichnende Ampel-Koalition bedeutet die Entwicklung, dass ihr finanzieller Spielraum für neue Projekte deutlich größer wird. Die Ampel-Partner wollen deutlich mehr insbesondere in den Klimaschutz und die Digitalisierung investieren und sind dafür auf eine gute Konjunktur und hohe Steuereinnahmen angewiesen. Allerdings dürfte ein Teil der nunmehr prognostizierten Mehreinnahmen der gestiegenen Inflation geschuldet sein. Das nutzt dem Staat nur zum Teil, weil auch eigene Investitionen teurer werden.

Der Spielraum für Ausgaben wird durch die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse begrenzt, die im kommenden Jahr weiter ausgesetzt bleiben soll. Der von der amtierenden Regierungskoalition im Frühsommer vorgelegte Haushaltsentwurf für 2022 sieht eine Neuverschuldung von knapp 100 Milliarden Euro vor. Erst ab 2023 soll die Schuldenbremse mit einer Verschuldung von nur noch fünf Milliarden Euro wieder eingehalten werden.

Nach wie vor ist unklar, wie die Ampel-Parteien das schaffen wollen. Die bessere Prognose bei den Steuereinnahmen kann dazu nur einen Beitrag leisten. Die Ampelparteien erwägen zusätzlich, bundeseigene Unternehmen wie die Deutsche Bahn AG und die KfW-Bank oder neu gegründete Investitionsgesellschaften zu verschulden, um so Ausgaben für den Klimaschutz oder die Digitalisierung zu ermöglichen – ohne die Schuldenbremse offiziell aufweichen oder aufheben zu müssen. Das hat der Bundesrechnungshof allerdings bereits scharf kritisiert.

Außerdem wird darüber diskutiert, die Neuverschuldung im kommenden Jahr – wenn die Schuldenbremse noch ausgesetzt ist – weiter zu erhöhe, um einmalig den Energie- und Klimafonds der Regierung aufzustocken. Damit könnten dann Ausgabenspielräume für die kommenden Jahre geschaffen werden. Überlegt wird auch, die 2020 und 2021 aufgenommenen Corona-Schulden später und länger als bisher geplant zurückzuzahlen. Auch das würde zusätzliche Spielräume geben.

Von Tim Szent-Ivanyi/RND