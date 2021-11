Nach Lockdown für Ungeimpfte: Nächtliche Ausgangsbeschränkungen für alle in Österreich möglich

Wien. Nach dem Lockdown für Ungeimpfte denkt die österreichische Bundesregierung auch an nächtliche Ausgangsbeschränkungen für alle Bürger. Dieser Vorschlag liege auf dem Tisch und darüber werde am kommenden Mittwoch entschieden, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Sonntagabend in der ORF-Nachrichtensendung „ZiB2“.

„Wir sitzen alle im gleichen Boot“, sagte Mückstein. Wenn ein allgemeiner Lockdown verhindert werde solle, sei eine Verringerung der Kontakte zwischen den Menschen zwingend erforderlich, so der Minister weiter. Die Beschränkungen würden ab 22.00 Uhr gelten und auch eine erneute Schließung der Nachtgastronomie bedeuten.

Seit die 2G-Regel im öffentlichen Leben gilt, sind alle, die weder geimpft noch genesen sind, von weiten Teilen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen. So dürfen sie zum Beispiel Lokale und Theater nicht mehr besuchen.

Mitte der Woche werde man sehen, ob schon diese Maßnahme gewirkt habe, so Mückstein weiter. Er betonte erneut, dass das Ausmaß der vierten Corona-Welle vor allem auf die Ungeimpften zurückzuführen sei. Ab Montag gilt für diese Gruppe ein Teil-Lockdown. Bis zum 24. November dürfen sie ihre Zuhause nur aus zwingenden Gründen wie den Weg zur Arbeit, für den täglichen Einkauf oder zur Erholung verlassen.

Ab Sonntag: Österreich gilt als Hochrisikogebiet

Die Impfquote in Österreich liegt derzeit etwa bei 64 Prozent. Seit Mitte Oktober steigt die Zahl der Neuinfektionen rasant an. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Johns-Hopkins-University (JHU) bei mehr als 800, im Schnitt wurden in der vergangenen Woche mehr als 10.000 Fälle täglich gemeldet.

Diese Woche hat auch die deutsche Bundesregierung auf die hohen Zahlen in Österreich reagiert. Von diesem Sonntag an gilt das Nachbarland im Südosten als Hochrisikogebiet. Demnach müssen sich Ungeimpfte, die aus Österreich nach Deutschland zurück, für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. Ein Freitesten ist erst nach fünf Tagen möglich.

RND/dpa/ch