Unionsfraktionsvize Leikert fordert Impfpflicht

Berlin. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU und CSU im Bundestag, Katja Leikert, fordert eine Impfpflicht. Wenn diese weiter hinausgezögert würde, werde dies „sehr teuer für uns mehrheitlich Geimpfte, für das Gesundheitswesen, die Wirtschaft und vor allem für unsere Kinder“, schrieb sie auf Twitter.

Weiter sei Leikert der Überzeugung, dass es nichts mehr bringe, Ungeimpfte überzeugen zu wollen. „Diese externalisieren brutal die Kosten auf uns alle“, führte die CDU-Politikerin aus.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich am Freitag ein weiteres Mal gegen eine Impfpflicht ausgesprochen und auf Probleme bei der Umsetzbarkeit verwiesen.

Die Corona-Infektionszahlen steigen derzeit stark. Am heutigen Montag überschritt die Sieben-Tages-Inzidenz zum ersten Mal den Wert 300. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 303,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 289,0 gelegen, vor einer Woche bei 201,1 (Vormonat: 68,7).

Angesichts dessen werden strengere Maßnahmen wahrscheinlicher. Zahlreiche Politikerinnen und Politiker aus Bund und Ländern wollen diese verschärfen – und zwar schnell. Im Gespräch sind unter anderem eine Homeofficepflicht sowie das Prinzip 2G-Plus, das beispielsweise öffentliche Veranstaltungen nur noch für Geimpfte oder Genese mit aktuellem Test vorsieht.

