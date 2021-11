Virtueller Gipfel: Chinas Präsident Xi will mit Biden vor allem über Taiwan sprechen

Peking. Chinas Präsident Xi Jinping dürfte staatlichen Medienberichten zufolge Taiwan in den Mittelpunkt seines ersten virtuellen Treffens mit US-Präsident Joe Biden stellen. In Leitartikeln vom Montag wurde erwartet, dass er die USA zur Zurückhaltung auffordern wird.

Xi werde deutlich machen, dass die Regierung in Peking entschlossen sei, die „nationale Wiedervereinigung in der absehbaren Zukunft zu realisieren, egal, was es koste“, schrieb die englischsprachige „China Daily“. Das Gespräch ist für die Nacht zum Dienstag (mitteleuropäische Zeit) geplant.

Situation der Uiguren weiterer Streitpunkt

Zu den weiteren Streitpunkten zwischen den USA und China gehören die Themen Handel und Technologie sowie die Lage in Xinjiang, in der die Minderheit der Uiguren lebt. „Die Taiwan-Frage ist die ultimative rote Linie Chinas“, hieß es in der Parteizeitung „Global Times“. „Um das Risiko eines strategischen Zusammenstoßes zwischen China und den USA zu reduzieren, müssen sich letztere zurückhalten.“

China sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an und droht allen Staaten, die seine Unabhängigkeit anerkennen, mit Konsequenzen. Biden dagegen hatte zuletzt der Insel zugesichert, die USA würden sie verteidigen. Die USA unterhalten zwar keine formellen diplomatischen Beziehungen zu Taiwan, unterstützen die Insel aber mit militärischer Ausrüstung und sind deren wichtigster Lieferant von Rüstungsgütern.

Gefahr eines bewaffneten Konflikts gering

Der chinesische Spitzendiplomat Wang Yi hatte zuletzt US-Außenminister Anthony Blinken in einem Telefonat davor gewarnt, die falschen Signale an die Unabhängigkeitsbefürworter in Taiwan zu senden.

Einige Experten schätzen aber die Gefahr eines bewaffneten Konflikts zwischen den USA und China als gering ein: „Die chinesische Führung weiß, dass China seine Modernisierung nicht abgeschlossen hat und in der Binnenwirtschaft mit großen Herausforderungen kämpft“, sagte Li Mingjiang von der S. Rajarathnam School of International Studies in Singapur. „Ein Krieg könnte diese Modernisierung schwer unterbrechen und den Aufstieg zurückwerfen.“

Reuters/RND