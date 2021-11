Polen will noch 2021 mit Bau einer dauerhaften Barriere an Belarus-Grenze starten

Warschau. Polen will noch in diesem Jahr mit dem Bau einer dauerhaften Befestigung an der Grenze zu Belarus beginnen.

Die Bauarbeiten sollen an vier Grenzabschnitten gleichzeitig starten, schrieb Polens Innenminister Mariusz Kaminski am Montag auf Twitter. Es solle rund um die Uhr gebaut werden. Hintergrund ist der Andrang von Migranten aus Krisengebieten, die über Belarus illegal in die EU einreisen wollen.

Die Regierung in Warschau und die EU werfen dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen. Vermutet wird, dass er sich damit für Sanktionen rächen will, die die EU wegen der Unterdrückung der Zivilgesellschaft und der Opposition in Belarus erlassen hat.

Polen hat bereits einen provisorischen Zaun entlang der Grenze errichtet. Dabei handelt es sich um einen Stacheldrahtverhau von etwa 2,50 Metern Höhe. Dieser soll nun von einer dauerhaften Barriere von 5,5 Metern Höhe ersetzt werden, die mit Bewegungsmeldern und Kameras ausgerüstet ist. Für das Projekt ist ein Etat von umgerechnet 366 Millionen Euro vorgesehen.

Polnische Regierungsvertreter reden von einer „Barriere“ oder „Sperre“ - sie vermeiden den Begriff „Mauer“, den die Opposition verwendet. Die Grenzbefestigung soll auf einer Länge von insgesamt 180 Kilometern in der Woiwodschaft Podlachien entstehen. Weiter südlich, in der Woiwodschaft Lublin, bildet der Fluss Bug eine natürliche Barriere zwischen beiden Ländern. Polens Grenze zu Belarus, die auch eine EU-Außengrenze ist, hat insgesamt eine Länge von 418 Kilometern.

Tschechien bietet Polen Hilfe beim Grenzschutz an

Tschechien hat seinem Nachbarland Polen Hilfe bei der Bewältigung der Krise an der Grenze zu Belarus angeboten. Man sei bereit zu helfen, sobald die Regierung in Warschau Interesse daran bekunde, sagte der geschäftsführende Ministerpräsident Andrej Babis am Montag in Prag. Tschechien hatte in der Vergangenheit unter anderem Polizisten zur Unterstützung des Grenzschutzes nach Slowenien, Ungarn und Nordmazedonien geschickt.

Babis kritisierte die Führung in Minsk scharf. „Das ist selbstverständlich eine Attacke des belarussischen Diktators (Alexander) Lukaschenko“, sagte der 67-Jährige. Die EU wirft Lukaschenko vor, in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus zu bringen. Dort harren nach polnischen Angaben rund 3500 Migranten auf ihrem Weg Richtung EU aus.

Babis ist nach seiner Niederlage bei der Parlamentswahl von Anfang Oktober nur noch geschäftsführend im Amt. Er machte seine Äußerungen nach einem Besuch beim tschechischen Präsidenten Milos Zeman, der sich im Krankenhaus befindet. Zemans Gesundheitszustand habe sich verbessert, sagte Babis. Er sprach von einem „unglaublichen Wandel“. Babis bekräftigte erneut seine Bereitschaft, in die Opposition zu gehen und die Regierungsmacht an Petr Fiala von den Bürgerdemokraten (ODS) zu übergeben.

