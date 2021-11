Karl Lauterbach in der 2. Sitzung des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. Berlin, 11.11.2021 *** Karl Lauterbach at the 2 session of the German Bundestag in the Reichstag building Berlin, 11 11 2021 Foto:xF.xKernx/xFuturexImage Quelle: imago images/Future Image

Lauterbach beklagt: Deutsche schränken ihre Kontakte in vierter Welle kaum ein Berlin. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach beklagt, dass die Menschen ihre Kontakte trotz der stark ansteigenden Infektionszahlen nicht einschränken. Auf Twitter schrieb er: „Ohne starke Verringerung der Kontakte wird die Fallzahl nur sinken, wenn zumindest die Kontakte der Ungeimpften stark sinken.“ Der SPD-Politiker teilte dazu eine Statistik, die auf die Mobilität von deutschen Apple-Nutzern in den Jahren 2020 und 2021 hinweist. Dort zeigt sich, dass sich die Menschen in diesem Jahr deutlich weniger einschränken, als im vergangenen Jahr - trotz aktuell erheblich höherer Inzidenzwerte. Lauterbach gilt als einer der prominentesten Verfechter einer strikteren Corona-Politik. Er ist dafür bekannt, dass er sich für Impfungen, Kontaktbeschränkungen und das 2G-Modell ausspricht. RKI: Situation ist „sehr besorgniserregend“ Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Corona-Situation in Deutschland bereits Ende vergangener Woche als „sehr besorgniserregend“ eingestuft. Die Experten um RKI-Chef Lothar Wieler empfehlen, alle Kontakte so weit wie möglich einzuschränken. Zudem sollten große Veranstaltungen abgesagt oder im besten Fall vermieden werden. Das RKI meldete am Dienstag 32.048 neue Corona-Fälle. Das sind 10.216 Positiv-Tests mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 21.832 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf den neuen Rekordwert von 312,4 von 303,0 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 265 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 97.980. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als fünf Millionen Corona-Te RND/dpa/ag/jst