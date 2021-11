Journalist Danny Fenster nach 6 Monaten Haft in Myanmar in die USA zurückgekehrt

Der nach seiner Verurteilung in Myanmar aus der Haft entlassene US-Journalist Danny Fenster ist in seine Heimat zurückgekehrt. Es sei unglaublich, wieder zu Hause zu sein, sagte Fenster am Dienstag bei der Ankunft in New York. Die Rückkehr übertreffe „alles, was ich mir vorgestellt hatte“. Fenster hatte knapp sechs Monate in Myanmar im Gefängnis verbracht.

Fenster war vergangene Woche zu elf Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden. Dem Redakteur des Onlinemagazins „Frontier Myanmar“ war zur Last gelegt worden, falsche oder hetzerische Informationen verbreitet zu haben. Er habe illegale Organisationen kontaktiert und gegen Visavorschriften verstoßen.

Kurz vor seiner Verurteilung hatte der Amerikaner erfahren, dass er weiterer Verstöße beschuldigt wurde, wegen der er eine lebenslange Haftstrafe hätte bekommen können.

Er ist einer von mehr als 100 Journalisten und anderen Medienvertretern, die seit dem Sturz der gewählten Regierung von Aung San Suu Kyi durch das Militär in Myanmar im Februar festgenommen wurden.

Fenster wurde am Montag dem früheren US-Diplomaten Bill Richardson übergeben, der seine Freilassung mitausgehandelt hatte.

Fenster war im Mai am internationalen Flughafen von Yangon verhaftet worden.

