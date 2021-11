SPD und FDP wollen Gas als nachhaltige Energieform einstufen – Grüne dagegen

Berlin. Ein grünes Label für bestimmte Energieformen wie Gas ist einer der großen Streitpunkte bei den Verhandlungen zur Bildung der ersten Ampel-Koalition im Bund.

In einem Reuters vorliegenden Papier zu den Plänen im Finanzmarktbereich sind hier besonders viele Punkte zwischen SPD, Grünen und FDP noch strittig - erkennbar an durchgestrichenen Sätzen und alternativen Vorschlägen für Formulierungen im Bereich Sustainable Finance, also nachhaltige Finanzen.

Die Grünen pochen darauf, dass sowohl Atomkraft als auch Gas nicht als nachhaltige Technologien anerkannt werden. Dafür müsse sich die Bundesregierung in Brüssel einsetzen. Die SPD will einen Schritt weniger gehen: „Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass Atomkraft als nicht nachhaltig eingestuft wird.“ SPD und FDP wollen Brückentechnologien - also Gas - nicht als schmutzig schmähen. Dagegen wehren sich die Grünen, die in den eigenen Reihen unter Druck stehen, beim Klimaschutz mehr eigene Punkte durchzusetzen.

Bis nächste Woche soll der Koalitionsvertrag stehen

Das Papier aus der Arbeitsgruppe Finanzen trägt das Datum vom 9. November, kurz vor dem Ende der Verhandlungsphase der insgesamt 22 AGs. Momentan werden die offenen Fragen von der Hauptverhandlungsgruppe diskutiert. Bis nächste Woche soll der Koalitionsvertrag dann stehen. In dem Finanzmarkt-Papier sind zu Sustainable Finance nur vage Ziele unstrittig. So soll Deutschland der führende Standort für nachhaltige Finanzierungen werden. Die EU-Taxonomie, die festlegt, was genau als nachhaltig anerkannt wird, soll ambitioniert und praktikabel sein.

Umweltschützer fürchten, dass es ein sogenanntes Greenwashing geben könnte, nicht-nachhaltige Anlagen also als grün durchgehen. Im Januar wird dazu mit einem Katalog der EU-Kommission gerechnet. Grüne Investitionen sollen so attraktiver werden und Börsianer klare Kriterien an die Hand bekommen.

Vor allem Frankreich, das seinen Strombedarf zu einem großen Teil aus AKWs bezieht, setzt sich dafür ein, dass Atomkraft als nachhaltig eingestuft wird. Deutschland, das neben der Atomkraft auch aus der Kohle aussteigt, ist dagegen. Bis erneuerbare Energien den Strombedarf komplett decken können, halten viele Experten Gas als Brückentechnologie für notwendig. Als Kompromiss könnte die EU Atomkraft und Gas zumindest für eine Übergangsphase als nachhaltig einstufen.

RND/Reuters