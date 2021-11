Helge Braun: „Weitgehende Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte sind nicht zu vermeiden“

Berlin. Herr Braun, fast jeden Tag gibt es einen neuen Rekord bei den Corona-Infektionszahlen . Krankenhäuser senden Hilferufe, weil die Intensivstationen voller werden . Warum ist die Lage so außer Kontrolle geraten?

Der Grundfehler ist, dass wir zwar unseren Orientierungspunkt geändert haben – weg von den Neuinfektionen hin zur Hospitalisierungsquote. Bis heute haben wir aber nicht definiert, ab welcher Hospitalisierungsrate welche Verschärfungen greifen. Und die Ministerpräsidentenkonferenz, die das regeln kann, kommt sehr, sehr spät.

Woran liegt das?

Es war in den letzten Wochen schwierig, den Übergang von der alten zur neuen Regierung hinzukriegen. Als die Zahlen wieder anfingen zu steigen, gab es von den Ampelkoalitionären das falsche Signal, dass die Maßnahmen reduziert werden sollen. Jetzt haben wir glücklicherweise einen Gesetzentwurf, der demgegenüber noch mal deutlich verschärft wurde. Die Bereitschaft, den Ernst der Lage zu erkennen, ist bei allen Beteiligten wieder gestiegen.

Gibt der Gesetzentwurf der Ampelparteien den Ländern genug Instrumente an die Hand, um die nötigen Maßnahmen zu ergreifen?

Am besten wäre nach wie vor die Verlängerung der epidemischen Lage. Das gäbe den Ländern alle Möglichkeiten für den Fall noch höherer Inzidenzen. Der Katalog, den die Ampel vorgelegt hat, wurde zwar verschärft, ist aber eben nicht vollständig.

Was fehlt?

Veranstaltungen und Märkte müssen regional rechtssicher abgesagt und Einrichtungen geschlossen werden können, wenn die lokale Inzidenz diese extremen Werte, die wir im Moment sehen, erreicht.

Am Donnerstag treffen sich die Ministerpräsidenten. Der Chef des Robert Koch-Instituts sagt, es sei bereits fünf nach zwölf. Sind Sie in Panik?

Ich mache mir sehr große Sorgen über die Situation in den Krankenhäusern. Es gibt schon erste Überlastungen. Wir müssen sehr schnell und sehr klar handeln, damit wir die Welle klar nach unten bewegen.

Einschränkungen unvermeidbar

Die meisten Länder werden also einen Lockdown für Ungeimpfte verhängen müssen?

Maßnahmen, die eine weitgehende Kontaktbeschränkung für Ungeimpfte bedeuten, sind jetzt nicht mehr zu vermeiden.

So wie in Österreich, wo es Ausgangssperren gibt ?

Wir werden da unseren eigenen Weg finden.

Werden Schulen geschlossen?

Derzeit nein. Das war immer das letzte Mittel. Aber die Pandemie hat uns gelehrt, dass man nicht alles für die Zukunft komplett ausschließen sollte.

Welches Signal sollte von der Ministerpräsidentenkonferenz ausgehen?

Ich erhoffe mir, dass den Bürgerinnen und Bürgern noch mal bewusst wird, dass die Lage ernst ist und dass wir alle vorsichtiger werden müssen. Das ist das A und O neben den Regeln für den öffentlichen Raum. Wichtig ist auch, dass möglichst viele Menschen Auffrischimpfungen bekommen. Wir müssen es schaffen, dafür auch die Infrastruktur zu organisieren – für viele Millionen Impfungen noch vor Weihnachten.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Auffrischimpfung für über 70-Jährige. Sehen Sie das anders?

Die Studien zeigen, dass auch bei den unter 70-Jährigen der Impfschutz nachlässt. Und die Antikörper gehen schon früher als sechs Monate nach der zweiten Impfung zurück. Ich freue mich, dass die Stiko angekündigt hat, darauf zu reagieren. Wir brauchen deshalb schnell Impfkapazitäten, die es ermöglichen, allen Geimpften ab 18 Jahren eine Auffrischimpfung nach fünf bis sechs Monaten zu ermöglichen. In Israel war es eindeutig, dass so eine große Infektionswelle durchbrochen werden konnte.

War es ein Fehler, dass die Länder viele Impfzentren geschlossen haben? Die Hausärzte kommen mit dem Impfen nicht hinterher.

Wenn bis Weihnachten noch viele Impfungen erfolgen sollen, brauchen wir dafür eine öffentliche Impfinfrastruktur. Das müssen nicht die großen Impfzentren sein. Die Impfstoffe sind mittlerweile besser lagerbar, da reichen kleine dezentrale Impfzentren. Wir müssen die Menschen anschreiben und ihnen sagen, wo sie hingehen können. Die im Winter ohnehin stark belasteten Arztpraxen sollten mit dieser Aufgabe nicht allein gelassen werden.

Booster für Großeltern vor Weihnachten

Auf welche Maßnahmen setzen Sie die größte Hoffnung, um die vierte Welle zu brechen?

Alle Großeltern, die schon seit ein paar Monaten geimpft sind, sollten darauf achten, ihre Auffrischimpfung zu erhalten, bevor sie im Familienkreis Weihnachten feiern. Auch im privaten Kreis sollte man bei einem so starken Infektionsgeschehen sehr vorsichtig sein und Kontakte reduzieren.

Empfehlen Sie Kontaktsperren zwischen Geimpften und Ungeimpften?

Die Großeltern, die jetzt eine Auffrischimpfung erhalten, haben einen bestmöglichen Schutz. Das ist die beste Vorbereitung auf Weihnachten. Da muss man dann nicht auf Verwandtenbesuche verzichten.

Diskutiert wird eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, etwa den Pflegebereich . Wie stehen Sie dazu?

Eine allgemeine Impfpflicht kommt für mich nicht infrage. Und ich habe sehr große Sorge, dass auch eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen einen Beitrag zur Spaltung unserer Gesellschaft leisten würde. In manchen Einrichtungen würde das vielleicht helfen. Aber es würde sicher nicht ausreichen, die Welle zu brechen. Eine Pflicht passt auch schwer zum beruflichen Ethos von Medizinern, die Patienten mit deren Einverständnis behandeln.

Haben Sie eine Erklärung dafür, dass die Impfskepsis im deutschsprachigen Raum besonders groß ist?

Ich kenne den Impfskeptizismus schon seit dem Beginn meiner ärztlichen Tätigkeit. Vor diesem Hintergrund ist eine Impfquote von zwei Dritteln der Bevölkerung ein super Erfolg – auch wenn er wegen der Delta-Variante leider nicht ausreicht. Wir müssen weiter um Vertrauen werben.

Es gibt wenig Impfstoffe, die in so großer Zahl und unter so guter Beobachtung und inzwischen auch mit einem gewissen zeitlichen Nachlauf angewandt wurden. Die Kenntnis über Nebenwirkung und Komplikationen ist mittlerweile sehr präzise. Damit müsste sich eines der wesentlichen Argumente der Impfskeptiker erledigt haben.

Schnelle Regierungsbildung wünschenswert

Ihre Tage als Kanzleramtsminister und damit als Corona-Manager sind gezählt. Wie ist das, den Posten in so einer chaotischen Lage übergeben zu müssen?

Ich fände es gut, wenn der Regierungswechsel nun schnell käme. Eine geschäftsführende Regierung, die formal im Amt ist, aber über keine Mehrheit mehr im Bundestag verfügt, ist in einer so schwierigen Zeit kein wünschenswerter Zustand. In den letzten Wochen gab es da Reibungsverluste.

Statt Minister wollen Sie künftig CDU-Chef sein. Was können Sie besser als Ihre Mitbewerber Norbert Röttgen und Friedrich Merz?

Die CDU muss wieder die ganze Breite der Bevölkerung ansprechen. Ich glaube, ich kann gut vermitteln, dass wir für Sicherheit im umfassenden Sinne stehen: Da geht es um Sicherheit der Arbeitsplätze, der Rente, um Innere Sicherheit, Sicherheit vor Inflation. Und ich habe Erfahrung aus 18 Jahren als CDU-Kreisvorsitzender. Damit will ich die CDU von einer Mitglieder- zu einer Mitgliederbeteiligungspartei machen.

Die CDU wählt ihren dritten Vorsitzenden innerhalb von drei Jahren. Muss der Schuss sitzen, damit die Partei wieder auf die Füße kommt?

Ausdrücklich: Ja. Aus der Medizin habe ich gelernt: Ein gesundheitliches Problem lässt sich umso schwerer lösen, je länger man damit zu kämpfen hat. Deswegen müssen wir jetzt die Erneuerung der Partei inhaltlich, organisatorisch und in unserer Haltung zügig voranbringen. Wir haben jahrelang über die SPD und ihre vielen Vorsitzenden gelächelt. Wir dürfen das jetzt nicht genau so machen.

Das hat auch bei den letzten beiden Vorsitzendenwahlen nicht funktioniert. Welchen Zaubertrank haben Sie, um dieses Mal Geschlossenheit herzustellen?

Eine Schwierigkeit haben wir nicht mehr: Wir sind nicht mehr Regierungspartei und müssen keine Kompromisse mehr machen. Dadurch können wir unsere Haltung deutlicher werden lassen. Aber Opposition ist natürlich trotzdem Mist. Mit einem guten Programm kommen wird da auch bald wieder raus.

Wie wollen Sie verhindern, dass die unterlegenen Lager zur innerparteilichen Opposition werden?

Ich bin dafür, dass die CDU das Wort Lager aus ihrem Wortschatz streicht. Wir sind eine Union. Dass wir starke Strömungen haben, müssen wir als Stärkung begreifen. Die Parteiführung muss das schätzen und dafür sorgen, dass daraus kein Gegeneinander wird. Die Mitgliederbefragung kann da ein befriedendes Element sein.

Muss die CDU strukturell etwas ändern, um mehr Frauen zu gewinnen? Und sollte der Parteitag die geplante Quotenregelung beschließen?

Der Kompromiss liegt lange vor und sollte jetzt abgestimmt werden. Wir müssen darüber hinaus die Mitarbeit in der Partei für alle attraktiver machen. Es muss Möglichkeiten geben, sich zu engagieren, wenn man wenig Zeit hat, etwa durch digitale Sitzungen und Arbeitsteilung.

Durch Doppelspitzen?

Ich bin kein Freund von Doppelspitzen: Aber breite Teams mit Aufgabenverteilung finde ich gut.

Jens Spahn hat seinen Verzicht auf eine Kandidatur damit erklärt, dass ein Neuanfang nicht mit einem Gesicht der abgewählten Regierung möglich ist.

Wir sollten als CDU auf die 16 Regierungsjahre mit Stolz schauen. Die CDU, unsere Kanzler und unsere Kanzlerin haben diesem Land gutgetan. Bei der Erneuerung, die die CDU jetzt braucht, kann das, was ich mir an Kompetenzen bei Organisation, Digitalisierung und der Arbeit in großen, heterogenen Teams erarbeitet habe, sehr helfen.

Bliebe Ralph Brinkhaus Fraktionschef, wenn Sie den Parteivorsitz übernähmen?

Ich strebe das Amt des Fraktionsvorsitzenden nicht an. Und ich finde die Zusammenarbeit mit Ralph Brinkhaus immer sehr angenehm. Das könnten wir in verteilten Rollen in Zukunft reibungsfrei hinkriegen.

Wollen Sie 2025 Kanzlerkandidat werden?

Wenn man auf diese Frage eine Antwort geben würde, hat man die Situation der CDU nicht verstanden. Jetzt geht es darum, wer 2022 der Vorsitzende der CDU wird und ob die Partei sich so schnell erholt, dass sie bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr wieder realistische Chancen auf Regierungsverantwortung hat. Das muss erarbeitet werden. Dazu müssen viele verschiedene Gesichter die CDU repräsentieren.

Wie viele der 400.000 CDU-Mitglieder müssen bei der Befragung mitmachen, damit das Ergebnis repräsentativ ist?

Wir haben keine Wahlpflicht. Diejenigen, die ein Interesse haben, die Entscheidung zu beeinflussen, werden wählen. Ich rechne mit keiner schlechten Wahlbeteiligung.

Von Eva Quadbeck, Daniela Vates/RND