Liveblog: Corona-Gipfel und neues Infektionsschutzgesetz – so wollen Bund und Länder die vierte Welle brechen

Berlin. Die Corona-Zahlen in Deutschland sind so hoch wie noch nie. Am Donnerstag melden die Gesundheitsämter einen Höchstwert von 65.371 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. Vor diesem Hintergrund ringen Bund und Länder um einheitliche Maßnahmen gegen die immer bedrohlichere vierte Corona-Welle in Deutschland.

Corona-Gipfel am Donnerstag: Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Liveblog

Bundestag soll über neues Infektionsschutzgesetz abstimmen

Zuerst soll der Bundestag das Infektionsschutzgesetz von SPD, FDP und Grünen beschließen. Der Entwurf sieht neue Alltagsauflagen wie Testvorgaben am Arbeitsplatz, in Bussen, Bahnen und Pflegeheimen vor. Die Union verlangt aber weitergehende Änderungen vor allem beim Thema 2G und droht mit einer Ablehnung im Bundesrat am Freitag.

Merkel und MPs treffen sich zu Corona-Gipfel

Später trifft sich die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder zu einer erneuten Krisenrunde. Zur Debatte steht dabei eine einheitliche Linie etwa bei Zugangsregeln, Alarmschwellen der Klinikbelastung und mehr Impfungen. Zu den offenen Fragen gehört etwa, ob es flächendeckende 2G-Regeln geben und ob ab bestimmten Schwellenwerten der Hospitalisierung eine 2G-plus-Regelung greifen sollte: Geimpfte und Genesene müssten dann zusätzlich einen Test vorweisen.

Wegen der nur noch geschäftsführenden Bundesregierung legte diesmal nicht das Kanzleramt einen Entwurf für die Beratungen vor. Stattdessen bietet ein 19-Punkte-Papier mit den strittigen Positionen der Länder die Grundlage. Einig sind sich die Länder unter Führung von Union, SPD, Grüne und Linken, dass der Bund bei der Umsetzung der 3G-Pflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln helfen soll.