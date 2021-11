Im Tod sind alle gleich – aber nicht beim Sterben und Begrabenwerden

Berlin. Der junge Mann wurde nur 25 Jahre alt. Bernd Simon war allein, als er die schmucklose schwarze Urne in der Erde versenkte. Wie so oft. Neun Urnen am Tag, im Sommer zehn, bestattet der 56-Jährige auf dem Alten Domfriedhof in Berlin-Mitte. Dicht an dicht stecken kleine grüne Namenstafeln in der Erde entlang der Mauer zur S-Bahntrasse, die hier einst Ost und West teilte.

Ein grauer Novembertag, Niesel liegt in der Luft. Bernd Simon geht zurück zur Kapelle. „Ein so junger Mensch muss sterben und hat auch im Tod niemanden“, sagt er nachdenklich, „das hat schon etwas bei mir ausgelöst.“ Auch er glitt als junger Mensch ab, lebte einige Wochen auf der Straße, ging nach Berlin und fing sich wieder. Arbeitete als Möbelpacker, lieferte Waschmaschinen aus, betrieb eine Kneipe. Er hat viel gesehen von den Menschen und dem Leben. Nun ist der Tod seine Arbeit geworden, die er mit Stolz betreibt.

Seit zwei Jahren bringt der große, kräftige Mann mit dem freundlichen Gesicht und dem badischen Singsang in der Stimme diejenigen unter die Erde, die in der großen Stadt Berlin einsam ihre Leben beendeten. Sind keine Angehörigen ausfindig zu machen, die die Bestattung übernehmen können, kümmert sich der Stadtbezirk um die Beerdigung. „Ordnungsbehördliche Bestattungen“ heißt der Verwaltungsbegriff dafür. Rund 2500 sind es im Jahr, knapp sieben Prozent aller Todesfälle in der Metropole. Die Bezirksämter buchen das Minimum: Keine Blumen, keine Musik, keine Rede.

Die Ämter buchen dort, wo es besonders günstig ist

Und sie buchen dort, wo es besonders günstig ist. Die katholischen Friedhöfe in Berlin bieten den besten Preis: 365 Euro kosten Beisetzung, Namensschild und 20 Jahre Liegezeit. Der Alte Domfriedhof ist nur einer von mehreren Berliner katholischen Friedhöfen, die Amtsbestattungen durchführen. Die Besonderheit: Hier ruhen die einsam Verstorbenen unter denkmalgeschützten Grabanlagen der Reichen und Prominenten früherer Zeiten.

Die nächste Besonderheit ist Bernd Simon. „Natürlich ist die Arbeit Routine geworden“, sagt er, „aber sie ist auch ein Teil von mir geworden. Ich kann nicht einfach ein paar Worte wegnuscheln. Es muss auch passen, wenn doch jemand kommt.“ Simon gibt den einsamen Toten ihre Würde zurück.

Er lässt in der Kapelle klassische Musik im Hintergrund laufen. Er pflückt eine weiße Blüte von einem Blumenstrauß neben dem Altar und legt sie auf die schwarze Urne. Vera K. ist die nächste, geboren 1935, verstorben 2021. Ein langes Leben und ein einsamer Tod.

Bernd Simon verneigt sich vor der Urne, sagt mit seiner sanften, klaren Stimme: „Nun begleiten wir dich auf deinem letzten Weg in Gottes Namen.“ Wir, das heißt in diesem Fall wieder einmal: Bernd Simon, stellvertretend für die Gesellschaft, in der die 86-Jährige Vera K. alleine war. Er tritt mit der Urne aus der Kapelle, geht zur Mauer entlang der Bahngleise, versenkt sie an der vorbereiteten Stelle in die Erde. Sagt seinen zweiten Satz in den grauen Novemberhimmel: „Ruhe friedlich und sanft. Amen.“

Nirgendwo in Deutschland leben so viele Menschen allein wie in Berlin. „Single-Hauptstadt“, das klingt nach Lebensfreude und jugendlichem Aufbruch, doch hinter den Zahlen verbirgt sich oft genug schlichte, schale Einsamkeit im Alter. „Wer kinderlos ist, hat eine große Wahrscheinlichkeit, ordnungsbehördlich bestattet zu werden“, sagt Patrick Larscheid, Amtsarzt des Berliner Bezirks Reinickendorf.

Larscheid war vor wenigen Jahren der erste in Berlin, der eine öffentliche Trauerfeier für die einsam Verstorbenen anregte. Die meisten anderen Bezirke haben inzwischen nachgezogen. Ihn ärgerte, dass das Land Berlin keine Anstalten machte, die Standards ordnungsbehördlicher Bestattungen zu erhöhen – in einigen westdeutschen Großstädten liegen die vom Amt übernommenen Kosten bis zu drei Mal so hoch. „Ganz offensichtlich sind ordnungsbehördliche Bestattungen der Allgemeinheit in Berlin weniger wert“, kritisiert Larscheid. „Doch im Tod soll doch jeder Mensch gleich sein“, fügt er hinzu.

Das soll auch für diejenigen gelten, von denen sich ihre Familie aus guten Gründen abgewandt hat. Wer sich schlicht mit seinen Eltern zerstritten hat, der wird vom Amt nachträglich für die Bestattung zur Kasse gebeten. Bei Opfern von Gewalt oder Missbrauch schicken die Behörden keine Rechnung, den Bestattungstermin teilen sie aber mit. „Für manche mag es eine Befreiung sein, zur Trauerfeier zu gehen und abschließen zu können“, sagt Larscheid.

Wie Bernd Simon erfahren hat, tun manche das mit durchaus drastischen Worten. „Mein Beileid“, sagte er einmal nichtsahnend zu einer Frau, die zur Beisetzung ihres Vaters erschien. „Hören Sie auf, er hat mich geschlagen und missbraucht. Ich wollte nur sehen, dass er wirklich unter der Erde ist.“

„Ich setz mich in die Geschichten rein“, sagt der Urnenbegleiter

Simon hat hier schon alles erlebt: angereiste italienische Verwandte, die lange, laute Auseinandersetzungen mit dem verstorbenen Bruder unter der Erde führten. Asiatische Trauernde, die dem Toten teuren Whisky daließen (der in der nächsten Nacht von Obdachlosen eingesteckt wurde). Immer wieder Angehörige und Nachbarn, die Simon ihr Herz ausschütteten. Er hört zu. Er wird dafür nicht bezahlt, aber er ist da, er begleitet die Urne, seine Arbeit ist ein Teil von ihm, wie er gesagt hat. „Ich setze mich in die Geschichten rein“, nennt er es.

„Im Tod sind alle gleich, aber nicht im Sterben“, sagt Pfarrerin Corinna Zisselsberger in ihrer Ansprache in der Marienkirche am Alexanderplatz. Der Bezirk Mitte hält die jährliche Trauerfeier für einsam Verstorbene ab. Gut zwei Dutzend Menschen sind gekommen, die Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung, die Umweltstadträtin und der Gesundheitsstadtrat lesen 74 Namen vor, dazu Geburts- und Sterbedatum und den Straßennamen ihrer letzten Wohnanschrift.

Zisselsberger entzündet für jeden eine Kerze. Zwei Musiker spielen Saxofon und Bandoneon. Es sind viele Menschen im Rentenalter, die betrauert werden, 1950er, 1940er, 1930er Jahrgänge, einer wurde fast 100 und starb allein. „Vielleicht war es ihr eigener Wille und ein Segen für sie“, spricht die Pastorin in das hohe Kirchenschiff. „Vielleicht haben sie es sich anders gewünscht. Wir tun, was wir für sie tun können, ihre Namen verlesen und eine Kerze entzünden. Jeder Mensch hat am Ende seines Lebens einen würdigen Abschied verdient.“

Berlin ist zu geizig gegenüber seinen Toten

Dass Berlin zumindest finanziell zu geizig ist gegenüber seinen einsamen Toten, fand auch die letzte rot-rot-grüne Hauptstadt-Koalition. Der Gesetzentwurf mit der Überschrift „Mindestmaß an Würde bei ordnungsbehördlichen Bestattungen ermöglichen“ war schon fertig, wurde vor der Abgeordnetenhauswahl im September aber nicht mehr behandelt. Der Linken-Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg setzt sich seit Jahren für einen höheren Standard für die Amts- und Sozialbestattungen ein. Er hofft, dass die neue Koalition mit denselben Partnern den Entwurf schnell wieder einbringt. Blumenschmuck, Musik sowie eine säkulare Grabrede sollen berlinweit zum Standard werden.

In der Kapelle auf dem Alten Domfriedhof hebt Bernd Simon die nächste schwarze Urne auf ihren Platz vor dem Altar. Auch sie bekommt eine weiße Blüte. Bald wird er wieder seine Sätze sagen und zum Gemeinschaftsgrab gehen.

Manchmal kommen lange nach der Bestattung noch Angehörige, die keiner informiert hat. Wie die Mutter, die ihren Sohn bei einem Autounfall verlor, aber keine Nachricht erhielt. Bernd Simon tröstete sie: „Hier liegt nur, was von seinem Körper übrig ist. Seine Seele ist frei. Sie können mit ihr reden. Und wenn Sie auf die Zeichen achten, bekommen Sie auch Antwort.“ Anderswo mag man über solche Sätze schmunzeln. Hier zwischen den kahlen Friedhofsalleen, das Quietschen eines Zuges im Hintergrund, in Bernd Simons Badisch, sind sie einfach richtig.

Manchmal aber beginnen bei der Beerdigung auch neue Geschichten und Einsamkeiten enden. Wie die von den zwei Söhnen aus zwei Beziehungen eines Toten – beide wohnten in Berlin, hatten sich nie zuvor gesehen. Bei Bernd Simon trafen sie sich zum ersten Mal und fielen sich in die Arme.

„Ich glaube an etwas“, sagt der Urnenbegleiter, „ob es nun Gott ist oder ein Engel. Auch mir ist zu viel passiert, was kein Zufall sein kann.“

Von Jan Sternberg/RND