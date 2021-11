Spahn verteidigt Deckelung: „Unser Biontech-Lager läuft gerade leer“

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat eine Deckelung der Auslieferung des Biontech-Impfstoffs erneut verteidigt. Der CDU-Politiker verwies am Sonntag auf die gestiegene Nachfrage an Corona-Impfungen. „Warum die Deckelung? Weil durch diese massive Nachfrage der letzten zwei Wochen unser Biontech-Lager gerade leer läuft“, sagte Spahn in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“.

Er wolle die Deckelung nicht zurückziehen, weil es eine Frage der verfügbaren Menge sei. „Wir halten da nichts zurück. Ich kann keinen Impfstoff ausliefern von Biontech, der nicht da ist“, sagte Spahn.

„Und es ist einfach so, dass ich im Moment (...) - also ab übernächster Woche, wenn jetzt die große Lieferung war - nicht mehr als zwei bis drei Millionen Impfdosen Biontech zur Verfügung habe“, sagte Spahn. Er räumte ein: „Das hätten wir klarer noch kommunizieren müssen.“

Spahn wirbt für Moderna

„Impfstoff ist genug da“, sagte Spahn. „Wir haben mit Moderna eine gute und genauso wirksame Alternative.“ Zum Impfstoff von Moderna fügte er hinzu: „Der ist gut, der ist wirksam, der ist verfügbar.“

Spahn räumte auch Fehler ein. „Das Problem ist: Die Arztpraxen hatten sich jetzt auf Biontech umgestellt und ich bedauere zutiefst, den großen Stress in der Umstellung jetzt, der in den Praxen und den Teams dort entsteht.“

Die Ärzteschaft warnte vor einem erhöhten Beratungsbedarf bei Patientinnen und Patienten. Befürchtet wird, dass Menschen, die schon Booster-Termine mit Biontech vereinbart haben, zögern könnten, wenn ihnen Moderna angeboten wird, und dass in den Praxen durch viele Nachfragen deutliche Mehrarbeit entsteht. Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zeigten sich die Hausärzte frustriert, einige drohten mit einem Impfstopp.

Das Bundesgesundheitsministerium hatte in einem Schreiben an die Länder für die nächsten Wochen Begrenzungen bei Bestellmengen für den Impfstoff von Biontech/Pfizer angekündigt, damit das Präparat von Moderna bei den Auffrischungsimpfungen vermehrt zum Einsatz kommt. Andernfalls drohten eingelagerte Moderna-Dosen ab Mitte des ersten Quartals 2022 zu verfallen, was vermieden werden müsse. Praxen sollen demnach vorerst maximal 30 Dosen Biontech pro Woche bestellen können, Impfzentren und mobile Impfteams 1020 Dosen. Für Bestellungen von Moderna soll es keine Höchstgrenzen geben.

Politiker von CSU, FDP, SPD und Grünen hatten das Vorhaben scharf kritisiert. Ein Vorwurf lautete, es würge die Boosterkampagne ab. „Einen Tag nach der Forderung von Kanzlerin Merkel, alle so schnell wie möglich zu boostern, wirft das Gesundheitsministerium Brocken in das Impfgetriebe“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) der „Bild am Sonntag“. „Ich habe kein Verständnis mehr für dieses Hin und Her von Minister Spahn.“ Schwesig forderte, das Vorhaben „unverzüglich“ zurückzunehmen.

Holetschek protestiert gegen Begrenzung

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) protestierte ebenfalls gegen die angekündigte Begrenzung der Biontech-Auslieferungen. Das sei inakzeptabel, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München. Holetschek, der auch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz der Länder ist, wollte dies auf die Tagesordnung der für Montag geplanten Beratungen setzen. „Das muss besprochen und gelöst werden.“

Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen schrieb bei Twitter zu dem Vorhaben: „Das sollten wir nicht tun! Wir brauchen alles andere als eine Handbremse beim Impfen.“ Gerade für junge Menschen sei der Biontech-Impfstoff besonders gut verträglich. „Auch die Wahl zwischen verschiedenen Vakzinen spielt bei der Entscheidung für die wichtige Erstimpfung eine Rolle.“

FDP-Fraktionsvize Michael Theurer erklärte: „Das muss ein schlechter Scherz sein.“ Es brauche massenhaft Impfungen, um kurzfristig die Boosterwirkung sicherzustellen und die Impfquote zu erhöhen. „Hier jetzt Höchstmengen zu definieren, ist absolut kontraproduktiv und setzt ein völlig falsches Signal. Alles was verimpft werden kann, muss verimpft werden.“

RND/af mit dpa