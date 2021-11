Frankreichs Premierminister Castex positiv auf Corona getestet

Paris. Frankreichs Premierminister Jean Castex ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 56-Jährige werde seine Amtsgeschäfte zehn Tage lang aus der Selbstisolation weiterführen, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Montagabend unter Berufung auf Matignon, den Amtssitz des Regierungschefs in Paris. Ob Castex Symptome einer Corona-Erkrankung hat, wurde nicht mitgeteilt. Zuvor sei das Virus bei Castex‘ elf Jahre alter Tochter nachgewiesen worden.

Castex war aus Brüssel nach Paris zurückgekehrt. Dort hatte er den belgischen Ministerpräsidenten Alexander De Croo getroffen. Auch De Croo und die belgischen Minister für Äußeres, Verteidigung, Justiz und Inneres begaben sich umgehend in Quarantäne. De Croo werde am (morgigen) Mittwoch auf das Virus getestet, erklärte sein Büro.

An einem Krisentreffen zu Ausschreitungen im französischen Übersee-Département Guadeloupe am Montag nahm der Premierminister bereits nur per Video teil. In Frankreich stiegen die Corona-Zahlen zuletzt wieder deutlich an. Die Inzidenzen liegen aber deutlich unter den Werten in Deutschland.

In Frankreich liegt die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei 189,0, in Deutschland dagegen laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 386,5. Die Impfquote von Deutschland und Frankreich ist auf ähnlichen Niveau.

