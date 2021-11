Kein einziges freies Intensivbett: In diesen Landkreisen sind die Krankenhäuser am Limit

Die Lage auf den Intensivstationen in Deutschland spitzt sich immer weiter zu. In mehreren Stadt- und Landkreisen gibt es derzeit kein einziges freies Intensivbett mehr. Dies zeigen die aktuellen Daten des DIVI-Intensivregisters. In etwa 50 von rund 400 Kreisen sind demnach alle Betten belegt, besonders häufig in Bayern und Baden-Württemberg. Allerdings können sich die Kreise in gewissem Rahmen untereinander aushelfen, wenn es Engpässe gibt.

Null freie Intensivbetten hieß es beim Divi-Intensivregister etwa am Montag (22.11.2021) um 15.15 Uhr in den bayrischen Landkreisen Erding, Bayreuth, Erlangen-Höchstadt, Regen oder München. Angespannt auch die Situation in München, wo mehr als 95 Prozent der Intensivbetten belegt waren. Doch wohin mit gravierenden Notfällen? Für Rettungsdienste ein Problem, müssen sie doch oft weite Wege fahren, um Patienten irgendwo unterzubringen.

Überblick nach Landkreis: Wie viele Intensivbetten sind noch frei?

Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, äußerte sich zuletzt mit Blick auf die Kliniken besorgt. „Wir waren noch nie so beunruhigt wie jetzt“, sagte der RKI-Chef. Die Zahl der schwerkranken Covid-Patienten steige, für Menschen mit Schlaganfall und andere Schwerkranke müsse mancherorts bis zu zwei Stunden nach einem freien Intensivbett gesucht werden. „Die Versorgung ist bereits in allen Bundesländern nicht mehr der Regel entsprechend.“ Und das werde noch zunehmen.

Laut Divi sind 15 Prozent freie Betten „regional in einzelnen Intensivbereichen zu bestimmten Zeitpunkten nichts Ungewöhnliches“. Problematisch werde jedoch ein freier Bettenanteil von unter 15 Prozent oder sogar unter 10 Prozent.

„Insbesondere wenn dies in mehreren Regionen und Häusern gehäuft und über längere Zeiträume auftritt. Standardmäßige Verlegungsmöglichkeiten, die manchmal als Puffer dienen können, sind dann in aller Regel aufgrund vieler schwerer Fälle oft nur noch sehr eingeschränkt möglich.“

RND/dpa/scs