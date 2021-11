Belarus-Konflikt: „Jeder, der krank ist und in der Kälte sitzt, sollte Hilfe bekommen“

Warschau. Die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze ist weiterhin angespannt. Internationale Hilfsorganisationen wie IRC Deutschland berichten, dass inzwischen 13 Menschen in der Grenzregion ums Leben gekommen sind, darunter ein einjähriges Kind. Tausende Flüchtlinge harren im Niemandsland zwischen Belarus und Polen weiterhin in eisiger Kälte aus und hoffen, doch noch einen Asylantrag stellen zu können. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sprach dazu mit dem Politikwissenschaftler Dr. Andrzej Szabaciuk vom Mitteleuropa-Institut der Universität Lublin.

Herr Szabaciuk, besteht noch die Möglichkeit, dass Flüchtlinge die Grenze in größeren Gruppen überwinden?

Dies ist meiner Meinung nach unwahrscheinlich. Bedenkt man die Zahl der von Belarus ins Land geholten Migranten - laut ukrainischen Geheimdiensten sind es etwa 16.000 - und hält man dagegen die Mobilisierung polnischer Sicherheitsdienste und deren Ausrüstung, dann können Einzelpersonen durchkommen, größere Gruppen aber nicht. Das Scheitern des Transfers über die Grenze zeigt sich auch in der Verzweiflung der belarussischen Sicherheitsdienste, die alle möglichen Mittel anwenden, um die Migranten zu zwingen, Belarus zu verlassen, zum Beispiel auch, indem sie bei der Zerstörung von Grenzinfrastruktur, wie etwa Stacheldraht, helfen.

Hat der polnische Staat bisher alles richtig gemacht?

Dies ist eine sehr schwierige Frage. Das Vorgehen der polnischen Behörden folgt der Auffassung, das Geschehen an der Grenze nicht als Migrationsproblem zu behandeln, sondern als Aggression von Alexander Lukaschenko gegen Polen und die Europäische Union. Sein Ziel ist es, die Aufhebung der Sanktionen gegen Belarus zu erzwingen, die von der EU nach Massenrepressionen gegen die belarussische Zivilgesellschaft erhoben worden sind. Die Flüchtlinge sind Opfer, die von unehrlichen Reisebüros, die mit Belarus zusammenarbeiten, getäuscht wurden. Lukaschenko posiert nun in den belarussischen Staatsmedien als Verteidiger von Migranten gegen die Gewalt der polnischen Grenzpolizei und Armee.

Sollte Polen jedem erlauben, Asyl zu beantragen?

Ich glaube schon. Jede Person, die die Kriterien erfüllt und in Polen Asyl beantragen kann, sollte eine solche Möglichkeit erhalten. Ebenso sollte jeder, der krank oder hungrig ist und in der Kälte sitzt, Hilfe bekommen. Dies ist die Pflicht jedes zivilisierten Staates. Die Frage ist nur, was mit Menschen geschehen soll, die keinen Asylantrag stellen wollen und direkt erklären, dass sie in den Westen Europas, nach Deutschland, wollen. Sollen wir sie gehen lassen oder an die Grenze nach Belarus zurückbringen? Wie gilt die Dublin-Verordnung in solchen Situationen? Diese Fragen sollten auf der Ebene der Europäischen Union geregelt werden.

Warum nimmt Polen keine Hilfe von Frontex und der EU an?

Was die Hilfe der Europäischen Union betrifft, so hat Polen diese akzeptiert. Die Europäische Kommission hat zugesagt, 25 Millionen Euro für die Abriegelung der Grenze bereitzustellen, aber diese Mittel können derzeit nicht für den Bau der von Polen geplanten Grenzmauer verwendet werden, denn die EU wird „Stacheldraht oder Mauern“ nicht finanzieren, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte. Was Frontex betrifft, so lässt sich nicht eindeutig sagen, warum das Hilfsangebot nicht angenommen wurde. Nach Aussagen polnischer Regierungsvertreter glauben sie nicht, dass die Hilfe von Frontex die Krise lösen wird. Derzeit unterstützen unsere Behörden die Position, dass nur Druck auf Belarus und Russland die Grenzkrise beenden kann. Aus diesem Grund sind sie dafür, die Sanktionen gegen Belarus zu verschärfen.

Was denkt die polnische Bevölkerung über das Problem mit den Flüchtlingen?

Laut einer Umfrage des Zentrums für öffentliche Meinungsforschung vom September 2021 sind 48 Prozent der Befragten gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aus Ländern, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind, 41 Prozent dafür. Von dieser Gruppe befürworten 33 Prozent die Unterbringung von Flüchtlingen bis zum Ende des Konflikts, nur neun Prozent stimmen einer dauerhaften Niederlassung zu. Laut der jüngsten Umfrage von SW Research vom November 2021 unterstützen 39 Prozent der Befragten die Maßnahmen der Regierung und 36 Prozent kritisieren sie. Der Rest der Befragten hat keine Meinung abgegeben.

Von Jan Emendörfer/RND