Erdogans Nemesis

Wie sehr muss der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan den Kulturförderer Osman Kavala fürchten, wenn er für dessen Verfolgung sogar den Ausschluss seines Landes aus dem Europarat riskiert? Man fragt sich, was Erdogan antreibt. Ist es Angst, Rache, oder Hass?

Viele rätseln, warum ausgerechnet Kavala den Zorn des türkischen Staatschefs auf sich gezogen hat. Der Mäzen, dessen Stiftung sich vor allem kulturellen Projekten widmet, ist ein eher unpolitischer Mensch. Er suchte nicht die Öffentlichkeit, sondern arbeitete im Hintergrund. Er ist alles andere als ein Aktivist oder Agitator. Deshalb hatten die meisten Menschen in der Türkei von Kavala bis zu seiner Festnahme im Oktober 2019 auch noch nie etwas gehört.

Erdogan und Kavala sind sich sehr gegenteilig

Warum also verfolgt ihn Erdogan? Weil Kavala alles personifiziert, was Erdogan als Bedrohung seines absoluten Machtanspruchs empfindet. Kavala will mit seinem Lebenswerk die zerrissene türkische Gesellschaft versöhnen. Er wirbt für ein Miteinander von Türken, Kurden und Armeniern, Sunniten und Alewiten.

Erdogan dagegen spaltet. Die Polarisierung ist sein politisches Lebenselixier, der Kampf gegen andere seine Triebkraft. So ist er aufgewachsen als Sohn eines Seemanns im Istanbuler Hafenviertel Kasimpasa, wo man sich nur mit Fausthieben behauptet.

Der Europarat muss Glaubwürdigkeit beweisen

Erdogan will eine gleichgeschaltete Gesellschaft, Kavala steht für Weltoffenheit und Toleranz. Erdogan fordert Unterordnung und Gehorsam, Kavala glaubt an die Selbstbestimmung des Menschen. Erdogan duldet keine Widerrede, Kavala sucht den Dialog. Kavala ist ein Kosmopolit, Erdogan blickt auf die Welt mit den Scheuklappen des politischen Islam.

Kavala mag ein Gefangener sein, aber er hat auch hinter Gittern die Gedankenfreiheit des aufgeklärten Weltbürgers. Das macht ihn für Erdogan so gefährlich. Deshalb will er Kavala vernichten. Jetzt ist der Europarat am Zug. Er muss das immer wieder angedrohte Ausschlussverfahren in Gang setzen. Es geht nicht nur um Kavala, Erdogan und die Türkei. Es geht um die Glaubwürdigkeit des Europarats und die Autorität des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.

Von Gerd Höhler/RND