Patientenschützer Brysch: „Abwarten und Zuschauen muss endlich vorbei sein“

Berlin. Patientenschützer Eugen Brysch hat mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen am Dienstag die Politik für ihre zögerliche Bekämpfung der vierten Welle kritisiert. „Abwarten und Zuschauen muss endlich vorbei sein“, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Schon jetzt ist zu viel Zeit vergeudet worden, um Leib und Leben der Menschen zu schützen.“

Kritik an Ampel-Koalitionären

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte die Maßnahmen der Bundes-Notbremse in der dritten Welle - etwa Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen - in einem Beschluss von Dienstagmorgen für zulässig erklärt. Am Mittag treffen sich nun Bund und Länder in einer vorgezogenen Schalte, um über das weitere Vorgehen in der Pandemie zu beraten.

+++ Alles News zum Bund-Länder-Treffen im Liveblog +++

Die heutige Konferenz der Regierungschefs dürfe sich nicht auf einen informellen Gedankenaustausch reduzieren, ergänzte Brysch. „Das Bundesverfassungsgericht gibt nun der Politik dafür alle Instrumente an die Hand. Fatal ist nur, dass die Ampel-Koalitionäre und der Bundesrat sich durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes selbst beschränkt haben“, kritisierte er gegenüber dem RND.

Von Eva Quadbeck, Alisha Mendgen/RND