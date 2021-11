Eckpunkte für neue Corona-Maßnahmen: Was Bund und Länder jetzt planen

Berlin. Bund und Länder planen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie härtere Maßnahmen wie zusätzliche Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Details sollen bis Donnerstag, bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz, ausgearbeitet werden. Dann sollen die am Dienstag besprochenen gemeinsamen Beschlüsse von Bund und Ländern gefasst werden. Die Eckpunkte im Überblick:

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Am Donnerstag könnten bereits strenge Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte veranlasst werden. Die unionsgeführten Bundesländer schlugen beim Corona-Gipfel am Dienstag vor, dass sich maximal 5 Personen aus höchstens zwei Hausständen treffen sollen dürfen. Nicht mitgezählt werden dabei Geimpfte, Genesene und Kinder unter 12 Jahren. Die SPD-Länder hingegen wollen Treffen von „Personen des eigenen Hausstandes sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes“ erlauben. In dem SPD-Vorschlag wären Kinder bis 14 Jahre ausgenommen. Hier müssen sich Bund und Länder noch einigen.

Apotheker, Zahn- und Tierärzte sollen impfen dürfen

Bund und Länder nehmen sich vor, bis Weihnachten bis zu 30 Millionen Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen möglich zu machen. Dafür soll der Kreis derjenigen deutlich ausgeweitet werden, die impfen dürfen. Künftig sollen laut den Vorschlägen der SPD-Seite auch Apothekerinnen und Apotheker sowie Zahn- und Tierärzte impfen dürfen.

2G-Regel soll auf Einzelhandel ausgeweitet werden

Außerdem soll laut SPD-Seite die 2G-Regel auf den Einzelhandel ausgeweitet werden – also Zugang nur für Geimpfte und Genesene. Ausgenommen werden sollen Geschäfte des täglichen Bedarfs.

Clubs und Diskotheken sollen nach den Vorschlägen der von Union und Grünen geführten Länder geschlossen beziehungsweise unterbunden werden, nach dem Willen der SPD in Gebieten mit hohen Inzidenzen. Großveranstaltungen wollen beide Seiten deutlich einschränken – auch volle Fußballstadien seien nicht akzeptabel. In den Schulen soll nach den SPD-Vorschlägen generell wieder die Maskenpflicht gelten.

SPD bereit, Infektionsschutzgesetz wieder zu verschärfen

Zudem zeigten sich die Sozialdemokraten bereit, das erst kürzlich geänderte Infektionsschutzgesetz wieder zu verschärfen. Zu den SPD-Vorschlägen zählt eine Prüfung des Bundes, inwieweit das Gesetz ergänzt werden muss, damit die Hochinfektionsländer auch künftig einen angemessenen Instrumentenkasten zur Bekämpfung der steigenden Infektionszahlen zur Verfügung haben. Dazu könnten zum Beispiel auch „zeitlich befristete Schließungen von Restaurants“ gehören. Flächendeckende Schließungen von Gastronomie, Handel oder Schulen sind laut dem von SPD, Grünen und FDP geänderten Infektionsschutzgesetz derzeit nicht mehr möglich.

Scholz für allgemeine Impfpflicht

Eine allgemeine Impfpflicht rückt immer näher. Noch in diesem Jahr sollen entsprechende Anträge für eine Abstimmung im Bundestag eingebracht werden, sagte Scholz im Fernsehsender „Bild.tv“. Bis Anfang Februar oder bis Anfang März sollten alle geimpft sein. Abgestimmt wird nach seiner Vorstellung ohne Fraktionszwang, wie bei ethisch schwierigen Fragen üblich.

Für Scholz hat Impfen Priorität, auch vor schärferen Maßnahmen, die vielleicht schneller wirken. Er ist nicht der einzige Ampel-Politiker, der auf die Tube drückt. Auch Grünen-Chef Robert Habeck hatte bereits fordert, sofort mit Vorbereitungen für eine allgemeine Impfpflicht zu beginnen. Sie wäre zwar ein weitgehender Eingriff in die Freiheit des Einzelnen, schütze aber Leben und letztlich auch die Freiheit der Gesellschaft.

Wie der freiheitsliebende mögliche Koalitionspartner FDP dazu steht, bleibt zunächst offen. Der künftige Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat allerdings bereits dafür plädiert, die Abstimmung über die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht zur Gewissensfrage zu erklären und darüber den Bundestag über Fraktionsgrenzen hinweg frei entscheiden zu lassen.

Zu den neuen Maßnahmen legten sich die Liberalen nicht fest. Schon am Vormittag schlugen sie einen anderen Ton an als der Rest der Ampel: Die Gerichtsentscheidung zur Notbremse habe man sich so nicht gewünscht - sie zeige aber den Spielraum der Politik.

Wieder leere Fußballstadien?

Auch eine Beschränkung der Zuschauerzahl in Fußballstadien ist im Gespräch. „Entscheidend ist: So Bilder wie vom Wochenende in Köln darf es und wird es nicht wieder geben“, sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst nach dem Gipfeltreffen. In der Kölner Arena waren 50.000 Zuschauer. Das hatte für viel Kritik gesorgt. Auf eine konkrete Zahl an möglichen Zuschauern legte sich Wüst am Dienstag nicht fest. Man werde die Beschlüsse der Bund-Länder-Runde am Donnerstag abwarten, die man dann auch in Nordrhein-Westfalen umsetzen werde.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert sogar leere Stadien in der Bundesliga bis zum Jahresende. „Wenn Weihnachtsmärkte zu sind, ist es nicht stimmig, volle Stadien zu haben“, ließ er verlauten. Fraglich ist aber, ob andere Bundesländer dabei mitziehen, bei denen die Inzidenzen weitaus niedriger als in Bayern sind. „Wir versuchen, das nochmal deutschlandweit umzusetzen, wir würden aber in Bayern da an der Stelle auch einen Alleingang machen“, erklärte Söder weiter.

Generalmajor Breuer soll Corona-Krisenstab leiten

Generalmajor Carsten Breuer soll nach dem Willen der Ampelparteien die schleppenden Corona-Impfungen noch vor Weihnachten auf Trab bringen. Scholz stellte den Offizier, der in den vergangenen Jahren die Amtshilfe der Streitkräfte führte, als seinen künftigen Leiter des neuen Krisenstabs vor. In der grauen Uniform des Heeres fuhr Breuer, der am Mittwoch 57 Jahre alt wird, zum Kanzleramt, während Bund und Länder in der Videokonferenz berieten.

RND/fw/dpa