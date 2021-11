Städtetag fordert bundeseinheitliche Maßnahmen: Kontaktbeschränkungen müssen möglich sein

Berlin. Der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe (CDU), hat Bund und Länder aufgefordert, bundeseinheitliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu ergreifen. „Um die vierte Welle zu brechen, müssen Bund und Länder jetzt entschlossen handeln. Wir brauchen sehr zügig bundeseinheitliche Regelungen, die abhängig vom Infektionsgeschehen in einzelnen Regionen greifen, um die Kontakte deutlich zu reduzieren“, sagte der Oberbürgermeister von Münster dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Deshalb ist es gut, dass der Bund jetzt das Infektionsschutzgesetz anpassen und den Instrumentenkasten erweitern will. Die Bundesregelung muss den Ländern ermöglichen, etwa Kontakte zu beschränken oder Veranstaltungen zu untersagen.“ Die Kommunen bräuchten klare und verständliche Regeln, die die Menschen verstehen.

Fußballspiele ohne Publikum vor Ort

So verlangte Lewe von den Ländern die Untersagung von Veranstaltungen, etwa zum Karneval, wenn die Intensivbetten knapp werden oder die Infektionen in der Region zu hoch sind. „Auch Sportveranstaltungen mit vollen Rängen gehören nicht mehr in die Zeit und sollten ohne Publikum vor Ort stattfinden“, teilte der Politiker mit. „Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gibt es keine Zweifel mehr daran, dass solch gravierende Maßnahmen, wie Kontaktbeschränkungen, in der Hochphase einer Pandemie verhältnismäßig sind.“

Die Impfkampagne müsse wieder deutlich an Fahrt gewinnen. „Wir sehen, dass sich wieder mehr Ungeimpfte impfen lassen und die Nachfrage für Auffrischungsimpfungen wächst. Das ist gut so“, ergänzte Lewe gegenüber dem RND. „Die Städte legen sich ins Zeug und eröffnen neue Impfstellen. Viele bekommen aber nicht genügend Impfstoff und müssen Impfwillige nach Hause schicken.“

Dies sei ein Unding. „Bund und Länder müssen dringend für genügend Impfstoff und Impfpersonal sorgen und die Kosten dafür tragen“, sagte der Oberbürgermeister. „Auch die Kinderimpfungen müssen vorbereitet werden. Wir müssen es gemeinsam schaffen, die Corona-Pandemie wieder in den Griff zu bekommen.“

Von Alisha Mendgen/RND