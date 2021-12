Krisenstab, Expertengremium, Länder: Wer künftig was in der Corona-Politik macht

Berlin. Die Ampel-Koalitionäre in spe wollen das „Krisenmanagement der Bundesregierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie neu ordnen“. So steht es im Koalitionsvertrag von SPD, Grüne und FDP. Dafür haben die Regierungspartner einen neuen Krisenstab eingerichtet. Auch ein Expertengremium soll folgen. Doch welche Rolle sollen die verschiedenen Runden einnehmen?

Neuer (und alter) Krisenstab

Seit Anfang der Woche arbeitet ein neuer Krisenstab im Kanzleramt - unter der Leitung des Bundeswehrgenerals Carsten Breuer. Besetzt ist dieser mit Vertreterinnen und Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen - hauptsächlich aus der Verwaltung. Der Krisenstab soll operative Aufgaben übernehmen, zunächst vor allem die Impfstofflieferungen an die Länder und Standorte besser koordinieren.

„Der Krisenstab wird sich um Fragen der Impfstoffbeschaffung, Patientenverlegung sowie um die Schnelltestlogistik kümmern“, sagt Janosch Dahmen, der im Bereich Gesundheit den Koalitionsvertrag mit verhandelt hat, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Auch bei der Organisation der Kinderimpfungen wird der Krisenstab helfen.“

Grundsätzlich soll die Runde Empfehlungen an die Bundesregierung ausarbeiten. Der Unterschied zum alten Krisenstab ist, dass dieser am Gesundheits- und Innenministerium angedockt war. Möglich ist, dass er in den neuen übergeht.

Expertengremium

Das Expertengremium von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern soll einmal die Woche tagen und Empfehlungen für die Politik formulieren. Durch die Aufnahme von Experten aus verschiedenen Disziplinen soll ein möglichst ganzheitlicher Ansatz bei der Beurteilung der Corona-Lage entstehen. Regelmäßige Treffen mit dem Krisenstab und dem Bund sind geplant. Das Gremium werde auch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beraten, kündigte der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag an.

Ministerpräsidentenkonferenz

Die Ministerpräsidentenkonferenz als Institution existiert seit vielen Jahrzehnten und ist kein Verfassungsorgan. Ihre Beschlüsse haben keine rechtliche Bindung. Eigentlich sind vier Mal im Jahr Beratungstermine angesetzt, seit Pandemiebeginn treffen sich Bund und Länder deutlich öfter. Auf den Gipfeln werden politische Absichten erklärt - und die Pandemiebekämpfung im föderalen System koordiniert.

Bund und Länder

Die Bundesländer sollen die getroffenen Absprachen in den MPKs durch ihre Parlamente umsetzen. In der Realität war es jedoch oft so, dass die Länder die Beschlüsse unterschiedlich interpretierten oder nach den Treffen zurückruderten.

Der Bund soll in der Pandemiebekämpfung rechtliche Grundlagen schaffen. So hatte der Deutsche Bundestag in der Vergangenheit die „epidemische Notlage nationaler Tragweite“ festgestellt und das Infektionsschutzgesetz dementsprechend geändert. So konnten die Landesparlamente auch möglichst verfassungskonform Grundrechtseinschränkungen einsetzen. Das Bundesverfassungsgericht setzt dabei einen Rahmen. Kürzlich erklärte es die Bundesnotbremse - inklusive Schulschließungen - für rechtens.

Die Ampelparteien hatten die „epidemische Lage nationaler Tragweite“ - mit einer Übergangsfrist bis zum 15. Dezember - auslaufen lassen und im Infektionsschutzgesetz nur noch einen kleineren Instrumentenkasten ermöglicht. Nun soll das Gesetz wieder angepasst werden, sodass die Länder nahezu die gleichen Maßnahmen anwenden könnten. Ausgangsbeschränkungen werden aber weiterhin nicht möglich sein.

Von Alisha Mendgen/RND