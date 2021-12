„Alarmierende Bilder“: Mob mit Fackeln vor Wohnhaus von Sachsens Gesundheitsministerin

Gegner der Corona-Maßnahmen haben am Freitagabend mit einem Fackelzug vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (63, SPD) nahe Grimma demonstriert. Ein bei Twitter veröffentlichtes Video zeigt Teilnehmer mit Fackeln, Trillerpfeifen, Trommeln und Plakaten. SPD-Chefin Saskia Esken verurteilte den Einschüchterungsversuch am späten Abend und sprach der Parteikollegin ihre Unterstützung aus.

Die Polizei Sachsen teilte bei Twitter mit, in Grimma seien 30 Personen laut rufend mit Trillerpfeifen, Fackeln und Plakaten festgestellt worden. Beim Eintreffen der Polizei hätten sie sich entfernen wollen. Es seien 15 Fahrzeuge kontrolliert, 25 Identitäten festgestellt und Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt worden. Zuerst hatte das Portal „Tag 24″ berichtet.

Die SPD-Parteivorsitzende Esken schrieb am Abend bei Twitter: „Vollste Solidarität, liebe Petra Köpping! Auch wenn die paar Hansel da versuchen, Angst und Schrecken zu verbreiten: die Vernunftbegabten und Verantwortungsbereiten sind die große Mehrheit, und die steht an Deiner Seite!“

Der Co-Vorsitzende der SPD Sachsen, Hennig Homann, twitterte: „Alarmierende Bilder vor dem Privathaus von Gesundheitsministerin Petra Köpping. Das sind klar Einschüchterungsversuche. Das darf es in unserem demokratischen Rechtsstaat nicht geben. Egal gegen wen. Solidarität mit Petra Köpping. Zum Glück ist nicht mehr passiert. (Bis jetzt).“

Auch in mehreren anderen sächsischen Orten gab es am Freitagabend erneut Proteste gegen die aktuelle Corona-Politik. Die Polizei schritt neben Grimma auch bei Zusammenkünften in Freiberg und Leipzig-Großzschocher ein und fertigte Dutzende Anzeigen, wie sie Abend mitteilte. Wegen der dramatischen Pandemie-Lage im Freistaat sind gemäß der sächsischen Corona-Notfallverordnung derzeit nur Versammlungen mit höchstens zehn Menschen erlaubt - und nur an einem festen Ort.

RND/seb/dpa