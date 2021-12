Schäuble zur Corona-Impfung: „Brauchen gesetzliche Regelung“

Hürth. CDU-Politiker Wolfgang Schäuble (79) hat sich für eine Corona-Impfpflicht ausgesprochen. „Wenn es nicht alle freiwillig tun, brauchen wir eine gesetzliche Regelung.“

Das sagte der ehemalige Bundestagspräsident am Sonntagabend in der RTL-Jahresshow „2021! Menschen, Bilder, Emotionen“. „Und wenn sich Einzelne dann immer noch nicht daran halten, ist das so. So ist das bei Gesetzen.“ Das heiße aber nicht, dass ein Gesetz nicht grundsätzlich sinnvoll sei.

Mit der Impfung sei es doch „ganz einfach“, sagte Schäuble im Gespräch mit Moderator Günther Jauch (65). Sie könne Menschen schützen und die Situation in den Krankenhäusern verbessern. In den vergangenen Monaten hatte sich der 79-Jährige immer wieder für die Corona-Impfung ausgesprochen und insbesondere die „Querdenker“-Szene in Interviews scharf angegriffen.

RND/dpa