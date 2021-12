Das Scholz-Kabinett ist komplett – ein Überblick über die Ampelregierung

Berlin. Wie sehr Olaf Scholz der Boss ist, zeigt die Art seiner Präsentation der SPD-Ministerinnen und -Minister. Erstens: Die Liste bleibt tatsächlich bis unmittelbar vor der Verkündung am Montag vertraulich. Und zweitens: Der künftige Kanzler beantwortet in der Pressekonferenz alle Fragen selbst. Auch die an die anderen. So bleibt Nancy Faeser, die Scholz stolz als erste Bundesinnenministerin in Deutschland vorstellt, an diesem Tag auf Nachfrage stumm.

Scholz möchte nicht, dass sich seine Kabinettsmitglieder vor dem richtigen Regierungswechsel am Mittwoch öffentlich äußern. Nur Karl Lauterbach, den Scholz tatsächlich – auch auf Druck der positiven Meinung in der Öffentlichkeit über den Mediziner und trotz der Vorbehalte gegen ihn in der SPD – zum Gesundheitsminister gemacht hat, darf „zwei Sätze“ sagen. Auf die Frage nach der Corona-Politik rund ums Weihnachtsfest sagt dieser dann gewünscht knapp, die Fallzahlen müssten runter. Disziplin ist die zweite Eigenschaft, die Scholz seinem Kabinett abverlangen wird.

Wenn man es genau nimmt, startet Lauterbach in seine Amtszeit allerdings mit einer recht krassen Unwahrheit. In der ARD-Sendung „Anne Will“ hatte er am Sonntagabend – ohne rot zu werden – gesagt, es stehe noch nicht fest, wer Gesundheitsminister werde. Nach Informationen aus der SPD war Lauterbach – wie den anderen künftigen SPD-Kabinettsmitgliedern – jedoch vor der Sendung klar, dass er zu den Berufenen zählt und Nachfolger von Jens Spahn (CDU) wird. Das neue Kabinett im Überblick:

Karl Lauterbach

„Er wird es!“ – So verkündete Scholz die in Corona-Krisenzeiten wohl wichtigste Personalie. Der Epidemiologe und vielleicht bekannteste Pandemieerklärer soll seine Expertise nun als Gesundheitsminister den Menschen vermitteln. Der 58-Jährige liest Studien so, wie andere Romane lesen – nur schneller. In der Corona-Pandemie hat er gezeigt, dass er keine Angst davor hat, eine klare Auffassung zu äußern – gleich, ob sie in den eigenen Reihen oder in der Öffentlichkeit gerade ankommt oder nicht. So hat er sich hohe Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung erarbeitet.

Für Corona-Leugner ist er eine Hassfigur. Die Bewältigung der Pandemie wird von Tag eins an auch die größte politische Herausforderung für den Minister sein. Dabei muss der Mann, der fachkundig wie kaum jemand vor ihm in ein solches Amt startet, beweisen, dass er auch eine Behörde führen kann. Dafür wird Lauterbach, der als Abgeordneter häufig ein Einzelkämpfer war, zeigen müssen, dass er vor allem eines schnell lernen kann: mehr zu delegieren.

Nancy Faeser (SPD)

Erstmals in der Bundesrepublik übernimmt mit ihr eine Frau das Innenministerium. Die 51-Jährige ist eine der Überraschungen in der künftigen Regierung. SPD-Mitglied ist sie seit mehr als 30 Jahren, in Hessen stieg sie zur Landes- und Fraktionschefin auf. Seit 2003 gehört sie dem Landtag an. Eigentlich sollte die Juristin Spitzenkandidatin für die nächste Landtagswahl werden.

Faeser ist seit 2009 in der Arbeitsgruppe „Innen“ des SPD-Parteivorstands. Sie hat den Ruf einer scharfzüngigen Rednerin und Kämpferin gegen Rechtsextremismus. Für ihre Vorstellung am Montag hatte sie nicht einmal eine Minute. Aber sie sagte dies: „Ein besonderes Anliegen wird mir sein, die größte Bedrohung, die derzeit unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung hat – den Rechtsextremismus – zu bekämpfen.“ Und sie versprach eine gute personelle Ausstattung der Sicherheitsbehörden.

Christine Lambrecht (SPD)

Die 56-Jährige, die wie Faeser aus Hessen stammt, hat wohl die bemerkenswerteste Entwicklung im Kabinett genommen. 2019 wurde die frühere Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion Bundesjustizministerin. Dort hinterließ die Juristin die deutlichste Spur im Kampf gegen Hass im Netz, der jetzt regelmäßig dem Bundeskriminalamt zur Anzeige gebracht und verfolgt werden soll.

Als Familienministerin Franziska Giffey ihr Amt nach Plagiatsvorwürfen niederlegte, übernahm sie das Amt kommissarisch mit. Sie kandidierte aber nicht mehr für den Bundestag – und zwar mit dem Hinweis, „dass Politik als Beruf nur auf Zeit ausgeübt werden sollte“. Nun wird Lambrecht Verteidigungsministerin. Was sie dort vorhat, ließ sie am Montag in Ansätzen erkennen. So sollen alle Auslandseinsätze der Bundeswehr überprüft und mit einer Exit-Strategie versehen werden. Lehren aus dem Afghanistan-Einsatz.

Robert Habeck (Grüne)

Der studierte Philosoph hat eine für einen Berufspolitiker besondere Karriere hinter sich. Der Vater von vier Söhnen arbeitete lange als Schriftsteller, trat erst 2002 den Grünen bei und wurde schon 2004 Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein, 2009 zog er in den Landtag ein und wurde 2012 Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und Natur. 2018 stieg er neben Annalena Baerbock zum Bundesparteivorsitzenden auf. Im Frühjahr musste der 52-Jährige ihr die Kanzlerkandidatur überlassen, was ihn ziemlich frustriert hatte.

Seit das grüne Wahlergebnis aber hinter den Erwartungen der Partei zurückblieb, ist Habeck wiederum an Baerbock vorbeigezogen und wird nicht nur das große Wirtschafts- und Klimaschutzministerium leiten, sondern auch noch Vizekanzler. Bemerkenswert ist, dass Habeck, der wegen seines philosophischen Schriftstellerbackgrounds und seiner zuweilen blumigen Reden von der politischen Konkurrenz gern verspottet wird, nun ein Ressort übernimmt, in dem er knallhart an Zahlen gemessen werden kann und wird: vornehmlich am Ausbau der erneuerbaren Energien und der Entwicklung der CO₂-Emissionen.

Christian Lindner

Dass das Finanzministerium an ihn geht, war ein Schlüssel dafür, die FDP für die Ampelkoalition zu gewinnen. Nach der Bundestagswahl im Jahr 2017 ließ Lindner die Jamaika-Koalition mit den Worten platzen: „Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.“ Mit Spannung wird verfolgt werden, ob er nicht nur einer der besten Redner im Land ist, sondern auch Regierungsarbeit kann.

Die FDP hat ihre finanzpolitischen Leitlinien in den Verhandlungen durchgedrückt: Es gibt keine Steuererhöhungen, und die Schuldenbremse wird auch nicht angetastet. Jetzt muss Lindner unter Beweis stellen, ob sich tatsächlich so einfach Geld durch den Abbau überflüssiger Steuersubventionen einsparen lässt, wie die FDP in Oppositionszeiten immer behauptet hat. Vor allem aber wird er daran gemessen werden, ob er innerhalb der von ihm durchgesetzten finanzpolitischen Grenzen in der Lage ist, ein zentrales Versprechen der Ampelkoalition einzulösen: In Deutschland soll kräftig investiert werden – in den Klimaschutz, die Digitalisierung und vieles mehr.

Die Grünen

Um das Finanzministerium hatten die Grünen gepokert, das Verkehrsministerium hätten sie gerne gehabt. Geworden ist es eine andere Kombination: Neben dem um die Klimapolitik ergänzten Wirtschaftsministerium gibt es grüne Ministerinnen und Minister im Auswärtigen Amt, im Umwelt-, Landwirtschafts- und Familienministerium.

Die Grünen-Spitze verkauft das so: Fast alle Ministerien haben etwas mit ihrem Kern- und Gründungsthema Umweltpolitik zu tun. Die künftige Außenministerin Annalena Baerbock will eine Klimaaußenpolitik in den Vordergrund rücken – weil nur durch internationales Zusammenwirken wirkliche Fortschritte gemacht werden könnten.

Ein neuer Schwerpunkt kann ihr zudem helfen, den Bedeutungsverlust des Auswärtigen Amtes wettzumachen. Einen strikteren Kurs gegenüber China und Russland hat die scheidende Grünen-Chefin bereits angekündigt. China hat prompt reagiert und gefordert, dass als Außenminister eher Brückenbauer gefragt seien. Das Verhältnis zu Russland wird durch die Ukraine-Krise schwer belastet.

Die neue Umweltministerin Steffi Lemke, bisher Fraktionsgeschäftsführerin, wird unter anderem damit zu tun haben, Naturschutzverbänden nahezubringen, dass der Ausbau von Stromleitungen Vorrang haben soll, um die Umstellung auf erneuerbare Energien voranzubringen.

Cem Özdemir, einst Parteichef und zuletzt Verkehrspolitiker, muss als Agrarminister versuchen, ohnehin protestbereite Landwirte für Umweltvorgaben rund um Glyphosat-Verbot und Haltungsvorschriften zu gewinnen. Und die neue Familienministerin Anne Spiegel kann immerhin darauf verweisen, dass sie bislang Umweltministerin in Rheinland-Pfalz war. Ihr zentrales Projekt wird die Einführung einer Kindergrundsicherung sein.

Die Grünen starten nicht unbeschwert in die Regierung: Um die Ministerposten gab es einen heftigen Kampf, der den überwunden gedachten Streit zwischen Fundi- und Realoflügel wieder aufleben ließ. Bei den Grünen heißt es, man wolle sich jetzt mit voller Energie in die Arbeit stürzen. Aber Enttäuschungen können fortwirken.

Die FDP

Auch wenn die FDP in Regierungszeiten breiter aufgestellt sein wird, bleibt Christian Lindner Dreh- und Angelpunkt ihrer Politik. Er hat die FDP-Ministerien mit loyalen Gefolgsleuten besetzt. Der künftige Justizminister Marco Buschmann war bislang als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer im Bundestag seine rechte Hand. Er soll für das Bürgerrechtsprofil der FDP stehen.

Der 44 Jahre alte Jurist bringt dafür die Fachkenntnisse und auch die rhetorischen Fähigkeiten mit, muss aber aufpassen, sich nicht zu verrennen – wie es ihm gerade in der Corona-Krise schon mal passiert ist. Mit seinem Vorschlag, über eine allgemeine Impfpflicht jenseits des Fraktionszwangs abzustimmen, ist es ihm gelungen, schon vor dem Amtsantritt einen ersten Akzent zu setzen.

Volker Wissing war als Generalsekretär maßgeblich für den FDP-Wahlkampf und auch für die Koalitionsverhandlungen mitverantwortlich. Aus Rheinland-Pfalz bringt er zudem Erfahrungen aus einer Ampelkoalition mit. Als Minister für Verkehr und Digitales steht der 51-Jährige vor zwei zentralen Herausforderungen: Erstens muss er im Bereich Verkehr einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten. Dabei wird Wissing, der zum Ärger vieler Grüner das Ressort übernimmt, aber darauf achten, dass die Interessen der Autofahrer nicht zu kurz kommen. Zweitens braucht Wissing im Bereich Digitales zählbare Erfolge.

Die einzige Frau, die als Ministerin für die FDP Platz am Kabinettstisch nimmt, ist Bettina Stark-Watzinger: als neue Ministerin für Bildung und Forschung. Die hessische FDP-Landeschefin war zuvor erst Vorsitzende des Finanzausschusses im Bundestag und dann eine Parlamentarische Geschäftsführerin ihrer Fraktion. Die FDP hat stets eine bessere Zusammenarbeit von Bund und Ländern in der Bildung gefordert. Im neuen Amt wird Stark-Watzinger dabei schnell auch auf Widerstand aus den Ländern stoßen.

Die SPD

Wer Kanzler wird, setzt in der Regel im engsten Kreis auf das Umfeld, mit dem er erfolgreich ins Amt gekommen ist. Deshalb hat es niemanden überrascht, dass Olaf Scholz seinen langjährigen Weggefährten Wolfgang Schmidt (51) zum Chef des Bundeskanzleramts macht – im Ministerrang. Schmidt hat für Scholz bereits als Staatssekretär im Finanzministerium die Vizekanzlerschaft koordiniert, und er sprach unermüdlich über die Chancen auf den Wahlsieg als außer ihm und Scholz kaum noch jemand daran glaubte. Schmidt ist ein Kommunikationstalent, übertreibt es dabei aber auch schon mal. Viele sind gespannt, wie viel er als Chef des Kanzleramts weiter twittert.

Auch an anderer Stelle setzt Scholz auf bewährte Kräfte. Hubertus Heil bleibt Bundesminister für Arbeit und Soziales. Scholz nennt ihn das „Schlachtross“. In der vergangenen Legislaturperiode hat Heil bei der Grundrente eine Lösung durchgesetzt, die deutlich über den Koalitionsvertrag hinausging. Jetzt soll der 51-Jährige die Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro auf den Weg bringen. Die Rente ist für Heil zudem weiter eine schwierige Baustelle – gerade weil die Ampelpläne hier bislang wenig ambitioniert sind. Auch Svenja Schulze aus dem mächtigen Landesverband Nordrhein-Westfalen bleibt im Kabinett, wenn auch nicht als Umwelt-, sondern als Entwicklungsministerin.

Im neuen Ressort Bauen, das der SPD besonders wichtig ist, setzt Scholz auf eine Frau, die er sehr gut kennt: Klara Geywitz. Vor zwei Jahren hatte er gemeinsam mit ihr für den SPD-Vorsitz kandidiert – und gegen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans verloren. Geywitz, geboren in Potsdam, war mal Generalsekretärin der SPD in Brandenburg und soll auch die Perspektive der ostdeutschen SPD-Landesverbände am Kabinettstisch einbringen.

Die 45-Jährige gilt als nüchtern im Auftritt, aber auch als konfliktfähig und durchsetzungsstark. Allerdings hatte es intern auch Kritik an ihr gegeben, weil sie nach Auffassung vieler ihre Chancen als stellvertretende Parteivorsitzende in den vergangenen zwei Jahren nicht genutzt hat. In dem Amt sei sie zu wenig auffällig gewesen, so die Kritikerinnen und Kritiker.

Nikolaus

SPD-Chef Walter-Borjans hat das Schlusswort am Montag im Willy-Brandt-Haus: „Nikolaus ist Groko-Aus“, sagt er, und es klingt nicht einmal sehr gehässig. Denn es stimmt ja. Vor zwei Jahren hatten die Jusos das gefordert. Nun ist es so gekommen. Ohne Koalitionsbruch. Mit einem ordentlichen Machtwechsel.

Von Kristina Dunz, Tobias Peter, Daniela Vates, Markus Decker/RND