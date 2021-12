Brinkhaus: „Merkel steht in einer Reihe mit Konrad Adenauer und Helmut Kohl“

Berlin. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat die scheidende Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) für ihre 16 Jahre als Regierungschefin gewürdigt. Merkel „hat eine Epoche geprägt. Sie steht damit in einer Reihe mit Konrad Adenauer und Helmut Kohl“, sagte er am Dienstag vor Online-Beratungen der Unionsfraktion in Berlin. Es war laut Brinkhaus die letzte offizielle Fraktionssitzung der Kanzlerin - aber nicht der Abschied von Merkel. Der werde im Frühjahr ausgiebig nachgeholt, wenn man nicht wie jetzt wegen der Corona-Pandemie Masken tragen müsse.

Merkel sei eine unglaublich erfolgreiche Bundeskanzlerin gewesen, sagte Brinkhaus. So habe sich in ihrer Regierungszeit etwa die Zahl der Arbeitslosen halbiert, in vielen gesellschafts-, außen und europapolitischen Fragen sei viel erreicht worden. Merkel habe einen weltweit höchst anerkannten Stil geprägt, der nicht darauf angelegt gewesen sei, dass es Sieger und Verlierer gebe, sondern darauf, dass beide Seiten aufrecht aus den Verhandlungen gehen könnten. Dieses Verbindende habe der Welt und insbesondere Europa in den vergangenen 16 Jahren gut getan.

Abschied auch von Minister Altmaier

Brinkhaus verabschiedete auch den geschäftsführenden Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Dieser sei zwar an der einen oder anderen Stelle kritisiert worden, habe aber in vielen Funktionen und insbesondere als Chef des Kanzleramts Unglaubliches geleistet. Der Saarländer sei ein unglaublich beliebter und kollegialer Kollege gewesen. Altmaier hatte zugunsten eines jüngeren Parlamentariers auf sein Mandat verzichtet.

Der Start der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP an diesem Mittwoch sei ein Neuanfang, sagte Brinkhaus. „Wir wünschen der neuen Bundesregierung wirklich von Herzen alles Gute. Wir wünschen, dass sie erfolgreich und gut für das Land ist.“ Es gehe darum, dass Politik gut für das Land sei und nicht darum, wer es mache. Die Unionsfraktion werde die Regierung kritisch begleiten, aber nicht das Haar in der Suppe suchen.

RND/dpa