Biden warnt Putin bei Videogipfel vor wirtschaftlichen Folgen im Falle einer Ukraine-Invasion

Washington. Bei einem zweistündigen Videogipfel hat US-Präsident Joe Biden den russischen Staatschef Wladimir Putin am Dienstag vor enormen Schäden für die russische Wirtschaft im Falle einer Invasion im Nachbarland Ukraine gewarnt.

Das mit Spannung erwartete Videogespräch zwischen den beiden Staatsoberhäuptern erfolgte angesichts wachsender Sorge der USA und ihrer westlichen Verbündeten vor einem russischen Truppeneinmarsch in der Ukraine. Putin nahm mit dem Ziel an dem Treffen teil, von Biden eine Garantie zu erhalten, dass die Ukraine niemals Teil der Nato wird. Kiew bemüht sich seit langem um eine Mitgliedschaft in dem Militärbündnis. Die USA und die Nato-Verbündeten hatten vor dem Gespräch klargemacht, dass es eine solche Garantie nicht geben wird.

Ukraine wirft Russland Provokationen vor

Wenige Stunden vor dem Videogipfel hatte die Ukraine Russland vorgeworfen, Panzer und Scharfschützen an die Kontaktlinie zwischen der ukrainischen Armee und prorussischen Rebellen in der Ostukraine entsandt zu haben, um „Gegenfeuer“ zu provozieren und so einen Vorwand für einen potenziellen russischen Einmarsch zu schaffen. Der Kremlsprecher Dmitri Peskow wollte sich nicht zum Vorwurf äußern und verwies auf das russische Verteidigungsministerium, das zunächst keine Stellungnahme abgab.

RND/AP