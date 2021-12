„Keine Blockadepolitik“: Brinkhaus kündigt differenzierte Oppositionsarbeit an

Berlin. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat der neuen Ampel-Regierung eine konstruktive Opposition in Aussicht gestellt. „Wir werden die Dinge kritisieren, die falsch sind, aber die Dinge, die richtig sind, da werden wir auch mitmachen“, sagte der CDU-Politiker am Dienstagabend in den ARD-„Tagesthemen“. Das gelte auch für die künftige Zusammenarbeit des Bundesrates mit dem Bundestag: „Wir machen da keine Blockadepolitik, sondern wir wollen das Land voranbringen.“

An diesem Mittwoch soll der SPD-Politiker Olaf Scholz im Bundestag zum Kanzler gewählt und sein Kabinett vereidigt werden. Damit endet nach 16 Jahren die Ära von Angela Merkel (CDU), die bei der Bundestagswahl am 26. September nicht wieder kandidiert hatte. Die SPD war als Siegerin aus der Abstimmung hervorgegangen.

An die Rolle in der Opposition ohne Kanzlerin Merkel müsse sich die Union noch gewöhnen, sagte Brinkhaus. Aber erstmal werde man am Mittwoch gratulieren. „Und dann fangen wir nachmittags mit der Opposition an.“

RND/dpa