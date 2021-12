New York: Brief mit dubioser Substanz sorgt für Polizeieinsatz im deutschen Konsulat

New York. Eine verdächtige Briefsendung hat am Dienstagabend (Ortszeit) zu einem Polizeieinsatz im deutschen Generalkonsulat in New York geführt. Ein Polizist vor Ort sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass eine dubiose Substanz in der Post gefunden worden sei.

Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Ein Sprecher der deutschen Vertretung bestätigte eine Routine-Untersuchung einer Substanz. Diese habe sich jedoch als ungefährlich herausgestellt.

Das Hochhaus in direkter Nähe der Vereinten Nationen beherbergt auch die deutsche UN-Vertretung.

RND/dpa