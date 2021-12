Ungeimpfte trifft es „ganz hart“: Lauterbach warnt bei „Maybritt Illner“ vor Omikron-Variante

Berlin/Hannover. Angesichts der neuen Corona-Variante Omikron hat der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Notwenigkeit betont, die Impfkampagne rasch zu beschleunigen. „Wir müssen die Booster- und Erstimpfungen so stark voranbringen, dass wir möglichst große Teile der Bevölkerung geschützt haben, bevor die Omikron-Variante kommt“, sagte Lauterbach am Donnerstag in der ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“. „Wir müssen quasi noch vor der Omikron-Variante die Kurve bekommen.“

Lauterbach betonte, dass nach aktuellem Stand nur Menschen mit drei Impfungen gegen die neue Mutante „wahrscheinlich gut geschützt“ seien. Bei doppelt Geimpften sei zwar das Risiko einer schweren Erkrankung geringer, einen Schutz vor einer Ansteckung gebe es offenbar aber „gar nicht“. Der SPD-Politiker warnte vor den möglichen Folgen. „Wenn die zweimal Geimpften sich infizieren, dann läuft das durch zu den Ungeimpften.“ Binnen kürzester Zeit würden sich alle Ungeimpften infizieren. Schwere Verläufe? Sehr wahrscheinlich. „Die Ungeimpften trifft es dann ganz hart.“ Weil der Großteil der Bürgerinnen und Bürger bereits doppelt geimpft sei, seien zum Schutz der Bevölkerung vor allem Booster-Impfungen aktuell das Gebot der Stunde.

Die Physikerin und Modelliererin Viola Priesemann, die ebenfalls in der Sendung zu Gast war, warnte ebenfalls, Omikron sei deutlich ansteckender und würde sich daher deutlich schneller ausbreiten. „Wir sehen in den anderen Ländern, dass sich die Fallzahlen vervierfachen jede Woche.“ Masketragen und Kontaktbeschränkungen könnten die Ansteckungen verlangsamen. Es sei jedoch noch offen, inwiefern es zu schweren Verläufen bei der neuen Variante komme. Es müsse auf neue Daten gewartet und mit allen Szenarien gerechnet werden, damit man in den kommenden Wochen vorbereitet auf die Situation reagieren könne.

Lauterbach warnt vor Nachfrage bei Omikron-Impfstoff

Um das von der Bundesregierung anvisierte Ziel der 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten zu erreichen, gebe laut Lauterbach genügend Impfstoffdosen für dieses Jahr. Mit ungefähr 14,5 Millionen Impfungen sei ungefähr die Hälfte der Zielvorgabe bisher erreicht worden. Allein am Mittwoch seien 1,1 Millionen Impfungen verabreicht worden. 90 Prozent davon seien Booster-Impfungen gewesen. „Das ist extrem respektabel. So schnell impft - was die Booster-Impfungen angeht - im Moment in Europa niemand.“ Dennoch mahnte er, dass es möglich sei, dass „wir es bis dahin nicht schaffen“. Doch selbst wenn es gelingen sollte, „sind wir damit überhaupt nicht da, wo wir hin müssen“.

Es brauche deutlich mehr Impfstoffreserven, so der neue Gesundheitsminister. Seine angekündigte Impfstoff-Inventur, die am Freitag starten solle, gelte für das kommende Jahr. „Da werden wir mit Vollbesetzung im Haus jeden Stein umdrehen.“ Mit den Impfstoffherstellern sei er bereits in Kontakt über weitere Lieferungen, auch für einen möglichen Omikron-Impfstoff. „Ich warte gar nicht ab, bis wir an diesen Punkt gekommen sind, sondern gehe direkt in die Beschaffung.“

Dabei warnte er jedoch vor der internationalen Nachfrage eines angepassten Impfstoffs, der schon in drei Monaten bereitstehen könnte. „Wenn die neue Variante da ist, wird es Bestellungen für diesen Impfstoff aus der ganzen Welt geben.“ Er betonte jedoch, dass die deutschen Bestellungen automatisch auf den neuen Impfstoff übergehen sollen, sobald dieser verfügbar ist.

Ministerpräsident Hans: „Wir müssen da wachsam sein“

Von den anderen Gästen im Talkformat wurde Lauterbach zu seinem neuen Amt beglückwünscht. Er hätte in der Pandemie selten mit seinen Worten daneben gelegen, sagte etwa FDP-Vorstandsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie begrüßte das Vorhaben zur Impfstoff-Inventur. Priesemann betonte, da der neue Gesundheitsminister im Thema sei, müsse nicht mehr über Grundlagen gesprochen werden. „Das ist klasse.“ Es gehe nun aber um die Umsetzung. Der saarländische Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) sagte, er wolle genauso gut mit ihm zusammenarbeiten, wie mit Vorgänger Jens Spahn und unterstrich: „Ich werde nicht gleich auf ihm rumhacken, auch nicht, wenn mal ein Fehler passiert.“ Oppositionspolitik müsse auch eine konstruktive Politik sein, so der CDU-Politiker.

Bezüglich des Auslaufens der epidemischen Lage, die von den Ministerpräsidenten bestätigt wurde, gab Hans zu: „Wir haben diese Lage damals anders eingeschätzt, wir haben sie falsch eingeschätzt.“ Es sei aktuell wichtig, den vollen Instrumentenkasten und auch einen sogenannten „Notschutzschalter“ zu haben, für den Fall, dass sich die Omikron-Variante als gefährlicher als die derzeit vorherrschende Delta-Variante erweise. „Wir müssen da wachsam sein.“

Von Jens Strube/RND