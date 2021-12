„Die glorreichen Sieben”: Daher kennt man Kramp-Karrenbauers Wunschsong für ihren Zapfenstreich

Berlin. Eine weitere Politikerin sorgt mit ihrem ungewöhnlichen Musikwunsch für Aufsehen: Nachdem sich Angela Merkel mit dem Lied „Du hast den Farbfilm vergessen“ von Nina Hagen verabschieden ließ, folgt am 15. Dezember die feierliche Entlassung der ehemaligen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK). Für den Großen Zapfenstreich der Bundeswehr zu ihren Ehren wünscht sich AKK die Titelmelodie aus dem 1960 gedrehten Western „Die glorreichen Sieben“. Das berichtet die „Rheinische Post“.

Eine Filmmusik für die Ewigkeit

Die Melodie von Komponist Elmer Bernstein gehört zu den berühmtesten Filmmelodien überhaupt. Dafür heimste Bernstein 1961 eine seiner 14 Oscar-Nominierungen ein. Auch abseits der Preisverleihung wurde das Lied mit dem eingängigen Titelthema berühmt.

Die heroische und einprägsame Melodie schaffte es bis zu James Bond. Der Filmkomponist John Barry zitierte das Thema in seiner Musik zu dem Bond-Film „Moonraker – Streng geheim“. Als Bond in dem Film an der Geheimdienstbasis in Brasilien ankommt, ertönt eine Interpretation des Filmklassikers.

Dann folgte der endgültige Durchbruch des Songs mit einer Zigarettenmarke: Marlboro beschloss den Song ab dem Jahr 1963 und das damit einhergehende Motiv der Cowboys in seiner Zigarettenwerbung zu nutzen: Der Marlboro-Mann, der treu seiner Arbeit nachgeht, und das Marlboro-Land, bestehend aus weiten Feldern und Pferden, waren geboren. Heute ist das Lied bei manchen sogar nur bekannt als das Marlboro-Lied.

Doch auch der Film zu dem Lied entwickelte sich zu einem Klassiker – inklusive Remake im Jahr 2016. In dem Film von 1960, unter der Regie von Regisseur John Sturges, geht es um sieben Männer, die ein mexikanisches Dorf vor einer Gruppe Banditen beschützen.

Ein Dank an ihre Mitstreiter

Die ehemalige Verteidigungsministerin will sich mit der Filmmusik bei ihren engen Mitstreiterinnen und Mitstreitern bedanken. Darüber hinaus soll als Dankeschön an die Bundeswehr das Soundsignal „Wir dienen Deutschland“ und für ihre Familie der Soultitel „Higher and Higher“ von Jackie Wilson ertönen, berichtet die „Rheinische Post“ weiter.

RND/lka