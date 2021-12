Auch bei jungen Berufstätigen grassieren Atemwegserkrankungen

Berlin. Nicht nur Kinder, sondern auch junge Erwachsene sind wegen der Corona-Schutzmaßnahmen derzeit überproportional oft von Atemwegserkrankungen betroffen. Das hat die Krankenkasse Barmer bei einer Auswertung der Krankschreibungen ihrer Versicherten ermittelt. Sie liegt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vor.

Danach waren in der dritten Novemberwoche (14. November bis 20. November) rund 51 von 1000 unter 20-jährige Berufstätige aufgrund einer Atemwegserkrankung arbeitsunfähig. Damit waren es doppelt so viele wie bei den 20- bis 29-Jährigen mit rund 25 von 1000 Beschäftigten.

Auch alle älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer waren deutlich seltener aufgrund dieser Diagnose krankgeschrieben. In den Altersgruppen zwischen 30 und 64 Jahren waren es den Zahlen zufolge etwa 20 Erkrankte auf 1000 Beschäftigte.

Immunsystem ist kaum trainiert

Der Anstieg der Atemwegserkrankungen insbesondere bei Jüngeren wird allgemein darauf zurückgeführt, dass es durch Maskentragen, Abstandsgebote und Hygieneregeln wenig Kontakt zu Erregern gab und somit das Immunsystem kaum trainiert ist. Daher werden die Infektionen nachgeholt – zum Teil mit einem schweren Verlauf.

„Dass die jüngste Gruppe der Beschäftigten so viel stärker betroffen ist, mag auch mit deren Lebensgewohnheiten zu tun haben“, sagte die Leitende Medizinerin bei der Barmer, Ursula Marschall, dem RND. In dieser Altersgruppe gehöre der Kontakt mit Gleichaltrigen zum Alltag und sei wichtiger Bestandteil des sozialen Lebens. In Pandemiezeiten führe jedoch eine hohe Kontaktfrequenz mit größeren Gruppen auch zu einer höheren Krankheitsaktivität.

Die Barmer registrierte nicht nur Altersunterschiede bei den Atemwegs-Krankschreibungen, sondern auch starke regionale Differenzen. In der ersten Novemberwoche waren insbesondere Menschen in Sachsen mit 35,5 je 1000 Versicherte, Thüringen (32,1) und Sachsen-Anhalt (27,9) aufgrund einer Atemwegserkrankung krankgeschrieben. Hingegen lag die Betroffenenrate im selben Zeitraum beispielsweise in Bremen bei 14,8 von 1000 Versicherten und war damit weniger als halb so hoch.

Die genauen Gründe für diese Unterschiede sind allerdings bisher unklar. „Die deutlichen regionalen Unterschiede beim Auftreten von Atemwegserkrankungen können wir allein medizinisch nicht erklären“, sagte Marschall. Klar sei in jedem Fall, dass die strikte Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wichtiger denn je sei, insbesondere in Hinblick auf die massive Zunahme der Corona-Neuinfektionen.

