Bericht: Streeck und Drosten im Corona-Krisenstab von Kanzler Scholz

Berlin. Die neue Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat offenbar einen Expertenrat zur Corona-Pandemie aufgestellt. Wie „Welt am Sonntag“ und die „Bild“ übereinstimmend berichten, stehe fest, wie das sogenannte wissenschaftliche Expertengremium besetzt sei.

Demnach sollen folgende bekannte Expertinnen und Experten den Kanzler künftig beraten:

Christian Drosten, Chefvirologe der Berliner Charité Hendrik Streeck, Leiter des Virologischen Instituts der Uniklinik Bonn Thomas Mertens, Chef der Ständigen Impfkommission Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts Melanie Brinkmann, Virologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung Alena Buyx, Chefin des Deutschen Ethikrates Viola Priesemann, Physikerin am Max-Planck-Institut Christian Karagiannidis, Intensivmediziner von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin

Nach Angaben der „Bild“ sind im Expertenrat außerdem weniger bekannte Namen vertreten:

Reinhard Berner, Direktor der Kinderklinik an der Uniklinik Dresden Cornelia Betsch, Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt Jörg Dötsch, Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie Ralph Hertwig, Direktor des Forschungsbereichs adaptive Rationalität am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin Lars Kaderali vom Institut für Bioinformatik der Universitätsmedizin Greifswald Hayo Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Berliner Charité Michael Meyer-Herrmann, Leiter der Abteilung System­immunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung Johannes Niessen, Leiter des Gesundheitsamtes in Köln Leif Erik Sander, Leiter der Forschungsgruppe Infektions­immunologie und Impfforschung der Charité Stefan Sternberg, Landrat von Ludwigslust-Parchim

Aufregung um Hendrik Streeck

Für Wirbel sorgt besonders, dass neben Christian Drosten auch Hendrik Streeck dem Gremium angehören soll. Beide Experten hatten sich in der Vergangenheit teilweise sehr unterschiedlich zu den nötigen Maßnahmen zur Bewältigung der Krise geäußert. Anders als Drosten war Streeck unter Bundeskanzlerin Angela Merkel nie zu Corona-Beratungen hinzugezogen worden.

Auf Twitter trendeten bereits am Samstagmorgen die Hashtags „Streeck“ und „Expertenrat“. Die User diskutieren die Auswahl der Gremiumsmitglieder:

Dienstag bereits erste Beratungen

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte am Samstag: „Wir wollen als Bundesregierung die Pandemie­bekämpfung stärker auf wissenschaftliche Expertise stützen.“ Es sei wichtig, sich von einem möglichst breiten Expertengremium beraten zu lassen.

Bereits am Dienstag sei die erste Sitzung geplant. „Für mich wird die enge Zusammenarbeit mit diesen Wissenschaftlern Grundlage meiner Politik sein. Wir kennen uns schon lange“, so Lauterbach weiter.

RND/jw/reuters/dpa