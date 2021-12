Kanzler Scholz mit Botschaft auf dem SPD-Parteitag: „Es geht gut aus“

Berlin. Olaf Scholz ist ohne Krawatte auf der Bühne. Der neue Bundeskanzler spricht jetzt vor seiner SPD. Sie ist in Berlin zu einem - coronabedingt - hybriden Parteitag zusammengekommen, um den Vorstand neu zu wählen. Scholz will da nicht in Schlips und Kragen auftreten wie am Vortag bei seinem ersten Auslandsbesuch in Paris und Brüssel. Kragen reicht. Es ist eine neue Kragenweite der Sozialdemokraten.

Erstmals nach 16 Jahren spricht auf einem SPD-Parteitag wieder ein eigener Bundeskanzler. Für Scholz ist das etwas ganz Besonderes. Etwas ganz Großes. Er ballt die Fäuste, macht eine Ruck-Bewegung und beschwört den neuen Erfolg der Sozialdemokraten in ganz Europa. Es gebe eine ganze Reihe sozialdemokratischer Regierungschefinnen und -chefs - und nun noch den deutschen Bundeskanzler, sagt Scholz. Manche hätten damit gar nicht mehr gerechnet.

Schlüssel für den Erfolg der Sozialdemokratie in Deutschland sei dieser gewesen: „Wir haben uns als Partei geschlossen aufgestellt.“ Und: „Was wir erreicht haben, ist der Erfolg der gesamten Partei“, betont der 63-Jährige. Vorbei die Zeit, als sich die SPD selbst zerlegte und Olaf Scholz bei der Wahl zum Vorsitzenden scheiterte. Er hat jetzt nicht nach dem Parteivorsitz gegriffen, um seine Macht zu festigen.

Scholz spricht von „großem Auftrag“ für das neue SPD-Führungsduo

Aber er nimmt das am Samstag neu gewählte Spitzenduo von Saskia Esken und Lars Klingbeil deutlich in die Pflicht: Es sei ein „großer Auftrag“, eine „unverändert eine große Ehre“, Vorsitzende der SPD zu sein. Es sei eine Verpflichtung gegenüber der Parteigeschichte, den Bürgerinnen und Bürgern und den Chancen, die genutzt werden müssten.

Es werde der neuen Ampel-Regierung maßgeblich auch um das gehen, was die SPD im Wahlkampf plakatiert habe: Respekt. „Ich verspreche hier und heute: Um Respekt wird es in den nächsten Jahren dieser Regierung gehen“, versichert Scholz. „Das stand nicht nur auf dem Plakat. Das haben wir ganz tief ernst gemeint als die richtigen Freunde der einfachen Leute.“ SPD, Grüne und FDP wollten gemeinsam die 20er Jahre prägen.

Scholz wirkt gelöster als bei seinem Antrittsbesuch in Paris

Scholz spricht innenpolitische Herausforderungen und Ziele an: Klimaschutz, Digitalisierung, sichere Arbeitsplätze, stabile Renten und vieles mehr, was im Koalitionsvertrag steht. Er wirkt viel gelöster als am Freitag bei seinem Treffen mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, als er möglichst ungenau formulierte, um nicht gleich beim ersten Auftritt in Stress zu geraten, weil sich eine Seite provoziert fühlte. So legte er sich etwa in der zwischen Deutschland und Frankreich strittigen Frage des Umgangs mit der Atomenergie nicht fest.

Auch vor den SPD-Delegierten macht er inhaltlich keine klaren Ansagen. Aber er bemüht sich, das Herz der Zuhörer zu erreichen. Dabei schimmert etwas durch, was Esken gemeint haben könnte, als sie zuvor von Scholz‘ sozialdemokratischem Herzblut sprach.

Er will noch eine Botschaft setzen: Viele Menschen fragten sich angesichts der Herausforderungen der Globalisierung und des technologischen Wandels: „Geht das eigentlich alles gut aus für mich?“ Für die Kinder und Enkel, für die Menschen, die sie liebten. Ob es weiter gute und sichere Arbeitsplätze für die ganz normalen Leute geben werde. „Viele Bürger sind sich nicht mehr so sicher“, sagt Scholz. Und versichert: „Die Antwort ist: Es geht gut aus.“

