„Kanzler der Ungeimpften“: Scholz biedert sich nicht an, er deeskaliert

Dass Grüne und FDP den bisherigen Corona-Kurs der Bundesregierung ändern, wenn sie erst ein Teil von ihr sein würden, konnte man erwarten. Sie mögen in der Opposition verschiedene Akzente gesetzt haben, einig waren sie sich darin, dass die Bundesregierung nicht am Parlament vorbei durchregieren könne und fast allein den Warnungen der vorsichtigsten Virologen folgen dürfe.

Zwei neue Corona-Gremien lassen deshalb nun aufhorchen: Der Krisenstab im Kanzleramt, den ein Bundeswehrgeneral führt, und eine neue Expertengruppe, die vor allem den neuen Kanzler Scholz und seinen Gesundheitsminister Lauterbach beraten soll. Die Beraterrunde, die an diesem Dienstag erstmals zusammentreten soll, werde „breiter aufgestellt“ als bisher.

Das Signal der Ampel: Neben Virologen und Epidemiologen sollen auch Psychologen und Soziologen dabei sein – sodass nicht allein die Infektionszahlen die Basis für Corona-Maßnahmen bleiben, sondern stärker auf gesellschaftliche und gesundheitliche Folgen geachtet werde.

Nun sind weitere Details dazu bekannt geworden – und man kann sagen: Eine Revolution in der Corona-Politik wird es auch mit Grünen und FDP als Juniorpartner der Scholz-SPD nicht geben. Zwar will die Ampel nun auch hören, was der Bonner Chefvirologe Hendrik Streeck zu sagen hat, der bislang oft eine andere Einschätzung vertreten hat als der Berliner Kollege und Merkel-Favorit Christian Drosten. Doch auch Streeck wird die Wucht der vierten Welle nicht kleinreden, in der wir gerade stecken – wie kein vernünftiger Experte.

Hendrik Streeck als Symbol der Horizonterweiterung

Insofern haben Scholz und Lauterbach von Streecks Berufung nichts zu befürchten, sondern können ihn im Gegenteil als Symbol der Horizonterweiterung präsentieren, das manche polarisierte Debatte künftig hoffentlich etwas entspannen kann.

Erhitzter als über mögliche Lockdowns wird derzeit ohnehin über das Impfen gestritten: So politisiert ist das Thema schon, dass sich manch Zögerlicher, der zunächst einfach nur abwarten wollte, sich inzwischen zum aktiven Impfgegner radikalisiert hat, der immer neue Gründe für sein Festhalten an der Freiheit vom Impfen sucht und findet – auch, weil er sich von Politik und Mehrheitsmeinung an die Wand gedrängt und angegriffen fühlt. So weit hätte es nicht kommen dürfen.

Olaf Scholz hat das erkannt und nun darauf verwiesen, dass er auch „Kanzler der Ungeimpften“ sei – und dass die meisten Ungeimpften sich nicht mit rechtsradikalen „Querdenkern“ verbrüdern wollen und für gute Argumente noch zugänglich sein dürften. Darin steckt auch Wunschdenken, aber sicher auch viel Wahres.

Zwar hat Scholz als Vizekanzler und während der Koalitionsverhandlungen vieles versäumt, was einer höheren Impfquote geholfen hätte. Einiges davon will er nun nachholen und so 30 Millionen Impfungen bis Jahresende schaffen. Daran wird man ihn messen.

Ihm aber Anbiederung bei Ungeimpften vorzuwerfen, ist falsch. Denn Ungeimpfte sind keine Extremisten. Sondern ein Teil der Bevölkerung, zu dem der andere Teil keine Mauern, sondern Brücken bauen muss.

Von Steven Geyer/RND