Erster Auftritt: Regierungssprecher Hebestreit verspricht transparente Kommunikation

Berlin. Steffen Hebestreit kennt den Platz dort oben in der Bundespressekonferenz. Es ist dieses weltweit einzigartige Format, in dem die Medien die Regierung einladen und nicht umgekehrt – und damit auch Regie führen. Hebestreit war selbst Vorstandsmitglied und weiß wie das ist mit den kritischen Fragen. Nun sitzt er dort als Regierungssprecher – vom neuen Ampel-Kabinett am Montag in der ersten Arbeitssitzung bestätigt.

Hebestreit war zuletzt Sprecher von Olaf Scholz als Finanzminister und ist nun der erste Mann des Bundeskanzlers für die Kommunikation mit den Journalistinnen und Journalisten. Die FDP schickt als Vize-Sprecher ebenso einen erfahrenen Journalisten: den Ex-Chefredakteur der Deutschen Presse-Agentur Wolfgang Büchner. Nur die Grünen haben noch niemanden gefunden für diesen renommierten Posten.

Der 49-Jährige Hebestreit ist um Antworten nicht verlegen, auch wenn er keine Antwort weiß beziehungsweise keine Antwort geben will. Die Bitte um die Klärung einer Frage, die Finanzminister Christian Lindner (FDP) zum Beschluss des Kabinetts über den zweiten – denkwürdigen – Nachtragshaushalt für 2021 offen gelassen hat, pariert er mit der Antwort: „Wenn es der Finanzminister nicht zu präzisieren weiß, sollte ich es von hier aus nicht präzisieren.“

Nachtragsetat ist verfassungsrechtlich umstritten

Es geht darum, wofür und wann genau das Volumen des Nachtragshaushalts von 60 Milliarden Euro ausgegeben werden soll, das im Rahmen der 240-Milliarden-Euro-Rekord-Verschuldung zur Bewältigung der Corona-Pandemie doch nicht abgerufen wurde und nun für staatliche Investitionen in den Energie- und Klimafonds (EKF) fließt. Die Umwidmung dieser Mittel für den Kampf gegen den Klimawandel gilt als verfassungsrechtlich umstritten. Hebestreit hält dagegen: „Aus Sicht des Bundeskanzler ist das absolut verfassungskonform.“

Lindner spricht von einem „Booster“ für die Volkswirtschaft. Auf den Vorhalt, dass seine FDP vor der Bundestagswahl deswegen wohl auf die Barrikaden gegangen wäre, sagt Lindner am Montag, die Lage habe sich geändert. Es würden bisher nicht benötigte Kreditermächtigungen für die Zukunft reserviert, um Investitionen abzusichern.

„Das ist ein Signal unserer Handlungsfähigkeit und es ist Ausdruck von Gestaltungswillen.“ Er betont, es würden keine neuen Schulden aufgenommen, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und zugleich ein kraftvoller Aufbruch in eine klimaneutrale und digitale Zukunft Deutschlands bewältigt werden.

Scholz verurteilt Einschüchterungsversuche gegen Polizei

Es werden in dieser Pressekonferenz noch eine Reihe brisanter Fragen und Themen aufgerufen. Der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine und die möglichen Reaktionen der USA und Europas und die wachsenden Aggressionen von Rechtsextremen, Impfgegnern und sogenannten Querdenkern gegen Politik, Polizei und Medien etwa.

Der Bundeskanzler, so stellt Hebestreit klar, akzeptiere natürlich Kritik an der Impfkampagne der Bundesregierung, Einschüchterungsversuche wie Fackel-Aufmärsche vor Privathäusern von Regierenden seien aber inakzeptabel.

Manche Antworten von Hebestreit fallen an diesem Tag sehr vage aus, wie zum Beispiel, ob in das sogenannte Normandie-Format aus Moskau, Kiew, Berlin und Paris zur Lösung des Ukraine-Konflikts auch die USA einbezogen werden sollten. Diese Prüfung gelte es abzuwarten, sagt er.

Ganz allgemein hat er zu Beginn um Verständnis gebeten, dass am Tag fünf der neuen Regierung das ein oder andere noch nicht sofort beantwortet werden könne. Er sichert aber eine transparente Kommunikation zu. Und sagt noch diesen Satz: „Sollte ich es falsch wissen, korrigiere ich mich später.“

Von Kristina Dunz/RND