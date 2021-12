Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge: „Am schwierigsten ist die Reform-Geschwindigkeit“

Frau Dröge, die Grünen-Fraktion hat sich nahezu verdoppelt – was bedeutet das für Ihre Arbeit?

Man muss doppelt so viele Telefonate führen wie vorher. Wir haben mit jedem und jeder gesprochen, um eine gute Aufgabenverteilung zu organisieren. Und mit 118 Abgeordneten können wir nicht so arbeiten wie mit 67. Da mussten wir neue Verfahren finden: Wir arbeiten jetzt dezentraler. Britta Haßelmann und ich als Fraktionsspitze müssen lernen, auch Verantwortung abzugeben etwa an die Vize-Fraktionschefs. Das muss ich mir richtig vornehmen, weil ich schon gerne alles selber mache.

Die direkte Fraktionsspitze aus den Vorsitzenden, Geschäftsführerin und Stellvertretern sind sieben Frauen und ein Mann. Brauchen die Grünen eine Männerquote?

Da mache ich mir keine Sorgen. Die Grünen haben sehr starke Männer, etwa im Kabinett und heute wie wohl auch künftig an der Parteispitze. Die sind schon selbstbewusst genug. Wir haben die Posten in der Fraktion danach besetzt, wer sich beworben hat. Niemand hat das in Frage gestellt.

Viele der neuen Abgeordneten gehören der Grünen Jugend an, die deutlich gemacht hat, bei Klima und Sozialem mehr zu wollen als im Koalitionsvertrag steht. Haben Sie da einen Chaosfaktor in den eigenen Reihen?

Nein. Alle, auch die Jüngeren haben erklärt, dass sie das Ampelbündnis wollen. Es ist ja auch klar: Ohne in der Regierung zu sein, kann man nichts umsetzen, auch nicht beim Klimaschutz. Es gibt also einen gewissen Pragmatismus, freilich gemischt mit hohen Anforderungen daran, was wir erreichen sollten. Die Grünen wären aber auch nicht die Grünen, wenn sie nicht auf immer weitere Fortschritte drängen würden. Denn klar ist: In diesem Jahrzehnt muss extrem viel passieren beim Klimaschutz.

Ist es verkraftbar, dass die Grünen das Verkehrsministerium nicht bekommen haben?

Wir wussten, dass wir nicht alles haben können. Es ist ein starkes Gesamtpaket herausgekommen, das die ökologisch-soziale Transformation abbildet, also Klimapolitik, Sozialpolitik und außenpolitische Verantwortung. Damit können wir sehr gut arbeiten. Und die Fraktion wird natürlich in allen Bereichen darauf achten, dass der Koalitionsvertrag wirklich umgesetzt wird.

Wie ist die Rolle der Fraktion – der Erfüllungsgehilfe der Regierung? Oder hauen Sie auch mal die Bremse rein?

Die Fraktion wird selbstbewusst sein: Natürlich unterstützen wir die Regierung, aber es kann auch manchmal den Hinweis geben, dass wir Dinge anders sehen. Das kann ein neuer Impuls sein, oder vielleicht auch mal die Bremse, falls sie nötig ist. Aus so einem Zusammenspiel kann etwas Besseres werden. Team heißt auch, eine eigene Stimme zu haben.

Wie schwierig ist es, Ministerien, die jahrelang einen Minister einer bestimmten Partei an der Spitze hatten, von einem anderen Weg zu überzeugen?

Beschäftigte von Ministerien sind in der Regel sehr loyal, wenn man sie respektvoll behandelt und ernst nimmt. Das heißt: Man muss als Hausspitze die Kultur eines Hauses verstehen, die Dienstwege berücksichtigen, die Beschäftigten wertschätzen und um Rat fragen, diese gebündelte Fachexpertise ist ja ein unglaubliches Pfund. Und wer im Ministerium arbeitet, weiß ja von Beginn an, dass die Spitze immer wieder wechseln kann. Wenn man sich damit nicht abfinden kann, ist man an der falschen Stelle.

Bei der Besetzung der Ministerien haben sich die Parteiflügel, die zuvor verschwunden schienen, einen heftigen Kampf geliefert. War die Harmonie der Zeit davor eine Täuschung?

Nein. Wir haben viele Jahre gut zusammengearbeitet, das war Grundlage unseres Erfolgs. Das muss auch der Anspruch für die nächsten Jahre sein. Was wir an Veränderung wollen, wird Widerspruch von außen erzeugen. Deswegen brauchen wir uns im Inneren gegenseitig. Es ist klar, dass es nur gemeinsam geht. Konflikte sollten im direkten Gespräch gelöst werden. Mein Eindruck ist, dass alle Lust haben aufs Regieren: Die Stimmung ist sehr positiv und fröhlich.

Warum hat es diesen Krach um die Ministerposten gegeben?

Wir hatten fünf Ministerposten und mehr Leute, denen wir zugetraut haben, dass sie es sehr gut machen werden. Es gab eine Gesamtabwägung. Auch Toni Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt wären sehr gute Minister*innen gewesen . Ich bin froh, dass sie jetzt andere wichtige Aufgaben für uns übernehmen.

Anton Hofreiter übernimmt den Europaausschuss im Bundestag. Dadurch konnte die AfD den Innenausschuss ziehen. Haben Sie da einen Fehler gemacht?

Der Europaausschuss ist ein sehr starker, einflussreicher Ausschuss. Er ist zentral für die Klimapolitik, bei den Themen Flucht und Asyl und der Frage der Rechtsstaatlichkeit in der EU. Bei der Ausschussbesetzung galt das Zugverfahren. Es gab insgesamt vier Fraktionen, die vor der AfD ziehen konnten.

Die Grünen haben ein Zugriffsrecht auf die Besetzung eines EU-Kommissars. Läuft sich Hofreiter dafür warm?

Toni Hofreiter ist für den Ausschussvorsitz nominiert. Die Frage des Kommissars oder der Kommissarin werden wir gemeinsam mit der Europa-Fraktion der Grünen besprechen. Die Entscheidung fällt, wenn sie ansteht.

Die nächste Wahl ist die Bundespräsidentenwahl. Wäre Katrin Göring-Eckardt eine gute Kandidatin oder werden die Grünen eine zweite Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier unterstützen?

Es ist guter Stil, dass die Koalitionspartner vor so einer Entscheidung erst miteinander sprechen. Ich finde das sollte grundsätzlich in allen Fragen für alle Partner gelten.

Was ist eigentlich Ihr Lieblingsprojekt der Koalition?

Mein persönliches Lieblingsprojekt ist die Handelspolitik. Im Koalitionsvertrag haben wir da einen Paradigmenwechsel geschafft und Handel und Klimaschutz miteinander verknüpft. Der Pariser Klimavertrag muss künftig Teil aller europäischen Handelsabkommen werden. Die Nachhaltigkeitskapitel solcher Verträge müssen Sanktionen enthalten, so dass Umweltschutz besser durchsetzbar ist. Das ist ein riesiger Hebel, um den Klimaschutz zu stärken. Konkret wollen wir das Mercosur-Freihandelsabkommen mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay so ändern, dass der Regenwald am Amazonas gerettet werden kann. Dort steht wegen der Rodungen das Ökosystem kurz davor, zu kippen und würde die Region zur Savanne machen. Das hätte auch dramatische Folgen fürs Klima. Der Wirtschaftsminister hat jetzt eine gute Grundlage, um in der EU darauf hinzuwirken, dass das umgesetzt wird.

Wie groß sind seine Chancen?

Nicht so schlecht. Die EU-Kommission verhandelt bei dem Vertrag ohnehin gerade nach. Dieses Zeitfenster sollten wir nutzen. Und Deutschland und Frankreich können jetzt an einem Strang ziehen. Es war Angela Merkel, die darauf gedrängt hat, das Abkommen einfach möglichst schnell zu unterzeichnen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich dagegen für den Umweltschutz im Mercosur-Abkommen stark gemacht.

Die Finanzierung der Ampel-Vorhaben ist das große Rätsel der Koalition. Wird es ohne neue Schulden gehen, wenn keine Steuern erhöht werden?

Es gibt bei der Schuldenbremse Spielräume für Investitionen. Die werden wir nutzen, um Investitionen in den Klimaschutz zu ermöglichen.

Die Grünen haben Olaf Scholz vor der Bundestagswahl vorgeworfen, er habe als Finanzminister die Probleme bei der Nachverfolgung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung beim Zoll ignoriert. Wird das mit dem neuen Ressortchef Christian Lindner besser?

Auch die FDP hat das kritisiert. Ein FDP-Finanzminister müsste das Problem also jetzt angehen. So steht es auch im Koalitionsvertrag. Und Olaf Scholz hat selbst im Wahlkampf gesagt, dass es da Probleme gibt.

Eigentlich wollten Sie nach der Wahl die Kanzlerin stellen. Das hat nicht geklappt. Wollen Sie das 2025 schaffen – oder verzichten Sie lieber gleich?

Natürlich trauen wir uns auch die Führung einer Regierung zu. Das war so und das wird auch 2025 so sein. Wir wollen in den nächsten vier Jahren zeigen, dass es gut ist, wenn die Grünen regieren. Und dass es noch besser wäre, wenn die Grünen noch mehr Einfluss haben.

Was ist dabei das größte Hindernis?

Das Schwierigste ist, die notwendige Geschwindigkeit für Veränderungen zu erreichen. Das Gesetzgebungsverfahren ist oft viel langsamer, als man es sich wünscht und als es zum Beispiel für den Klimaschutz notwendig wäre. Ganz schnell viele Windräder zu bauen, oder viele Solaranlagen auf die Dächer zu packen, trifft auf viele Hindernisse: Es gibt Lieferengpässe und Fachkräftemangel. Planungs- und Genehmigungsverfahren brauchen ihre Zeit, selbst wenn man sie beschleunigt. Das sind die Herausforderungen, die wir bewältigen müssen.

Woran wird der Erfolg der Grünen gemessen – am Umfang der CO2-Reduktion bis 2025?

Wichtig ist, dass jetzt die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg gebraucht werden, damit die Emissionen dauerhaft sinken. Die Effekte dieser Maßnahmen werden sich dann im Laufe dieses Jahrzehnts zeigen, aber möglicherweise einige auch erst nach 2025. Selbst wenn wir die Bauzeit von Windrädern deutlich reduzieren, stehen die dann gerade mal. Die Grundstoffindustrie muss jetzt auf klimaneutrale Produktion umstellen. Auch so ein Umbau dauert ein paar Jahre. Wir müssen also Erwartungsmanagement betreiben und gut kommunizieren. Wichtig ist auch: Am Erreichen der Klimaschutzziele dürfen nicht nur die Grünen gemessen werden. Der Klimawandel bedroht die gesamte Gesellschaft. Dafür sind alle verantwortlich. Alle sollten es als ihre Aufgabe bergreifen, Klimaschutz auch wirklich zu machen.

Von Markus Decker, Daniela Vates/RND