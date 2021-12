Die grüne Schaltzentrale: Wie Habeck das Wirtschaftsministerium umbaut

Berlin. Als die neuen Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP noch hinter verschlossenen Türen verhandelten und sich zu Stillschweigen verpflichtet hatten, gehörte zu den wenigen Informationen, die an die Öffentlichkeit kamen, ein Ministeriumsname, den es zuvor noch nicht gegeben hatte: Die Grünen würden das Ministerium für Transformation beanspruchen, hatte man aus Grünen-Kreisen erfahren.

Doch erst seit die Verteilung der Ampel-Ministerien verkündet ist, ist klar, welches Ressort mit diesem Arbeitstitel gemeint war – und wie ernst es den Grünen-Chefs und vor allem Robert Habeck mit dieser „Transformation“ wirklich ist: Denn das neue „Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz“, wie es seit Habecks Umbau künftig heißt, soll weit mehr leisten als das bisherige Ressort, das einen grünen Anstrich erhält.

Habecks Ministerium bekommt die meisten neuen Stellen

Dass der der frische Vizekanzler es vielmehr zu einem Superministerium aufrüstet, zeigt sich schon an den Personalstellen: 176 neue Stellen will sich die neue Bundesregierung genehmigen. Das zeigt eine Vorlage des Finanzministeriums für den Bundestag, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Der Spitzenreiter ist mit insgesamt 28 neuen Stellen Habecks „Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz“ mit seinen zwei Standorten in Berlin und in Bonn.

Schon als der damalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel 2013 Vizekanzler und Wirtschaftsminister der großen Koalition unter Angela Merkel (CDU) wurde, löste er die Zuständigkeit für den Bereich Energiepolitik aus dem Umweltministerium und holte ihn zu sich ins Haus. Bereits damals galt die Energiewende als Schlüsselprojekt, mit dem er sich profilieren wollte.

Der grüne Vizekanzler Habeck weist dem Haus nun eine noch gewichtigere Stelle zu: als Schaltzentrale der grünen Klimaschutz-Politik in der Ampel-Regierung. Zu deren zentralen Vorhaben zählt der Ausbau der Erneuerbaren Energien auf 80 Prozent am Stromverbrauch bis zum Jahr 2030. Nur so kann der vorgezogene Kohleausstieg gelingen, nur so bleibt das für die Grünen über allem stehende Ziel erreichbar, die deutschen Zusagen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zu erfüllen.

Um das zu schaffen, verstärkt Habeck nicht nur die rund 2200 Mitarbeiter aus den klassischen Bereichen der Wirtschaftspolitik und aus den neueren Energie- und Klimaabteilungen zusätzlich um jene mindestens 70 Leute, die bislang noch im Bundesumweltministerium mit Klimaschutz befasst waren und die er damit der grünen Parteifreundin und Ministerin Steffi Lemke entzieht.

Staatssekretäre mit viel Politikerfahrung

Darüber hinaus installiert er – neben den drei für diese Bereiche zuständigen verbeamteten Staatssekretären – eine vierte für eine Spezialaufgabe: Die erfahrene Grünen-Politikerin und frühere Hamburger Umweltsenatorin Anja Hajduk wird als „Schnittstelle für die grüne Regierungsarbeit gegenüber dem Kanzleramt“ fungieren, wie Habeck bei Amtsantritt erklärte. Sie soll demnach die Klimaschutz-Arbeit aller grün geführten Ministerien koordinieren und mit Olaf Scholz abstimmen – womit Habecks Ministerium eine herausgehobene Stelle unter den grünen Ressorts zukommt.

Doch auch die drei Staatssekretäre für die Fachpolitik sind politische Schwergewichte: Um den Bereich „Wirtschaft und Europa“ kümmert sich nach zwölf Jahren als Europa-Politiker Sven Giegold, der einst die globalisierungskritische Organisation Attac mitbegründete – übrigens unter anderem mit dem früheren Private-Equity-Manager Udo Philipp, der danach Finanz-Staatssekretär in Schleswig-Holstein und nun ebenfalls Staatssekretär unter Habeck wird – und als dessen Controler für die Fördermilliarden für Klimaschutzprojekte fungieren wird.

Giegold verweist seinerseits darauf, dass auch er Wirtschaftskompetenz gesammelt hat: Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften in Birmingham sowie Bremen und noch vor seiner Zeit bei Attac baute er eine ökologische Wohnungsgenossenschaft auf und war Geschäftsführer eines Zentrum für ökologisches Bauen in Niedersachsen. Die Erfahrungen in der Wirtschaft, in der sozialen Bewegung und im EU-Parlament hätten ihn geprägt, sagt er heute.

Als Chef über „Energiewende und Klimaschutz“ ist schließlich Patrick Graichen Habecks wichtigster Mann im Management des Ministeriums: Der promovierte Volkswirt begann 2001 als Klimaschutzreferent im Bundesumweltministerium und war nach zehn Jahren Referatsleiter für Klima- und Energiepolitik, wo er etwa für die wirtschaftlichen Tools des Kyoto-Protokolls mitverantwortlich war.

Graichen ging 2012 jedoch in die Politikberatung und baute den angesehenen klimapolitischen Thinktank „Agora Energiewende“ mit auf, der oft genug die Basis für die Klima-Pläne, die Erneuerbaren und die Transformation der Industrie der Grünen lieferte.

Von Thoralf Cleven, Steven Geyer/RND