Niederlage des AfD-Kandidaten Hess: Koalition pocht auf Demokratie

Berlin. Führende Vertreter der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP haben verteidigt, dass der Kandidat der AfD für den Vorsitz im Bundestagsinnenausschuss, Martin Hess, bei der Wahl am Mittwoch durchgefallen ist.

Der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Konstantin von Notz, sagte: „Die Demokratie begründet sich auch hier im Parlament mit Wahlen.“ Und darin, dass ein Kandidat die Mehrheit verfehle, könne er „nichts Undemokratisches sehen“. Sein FDP-Kollege Stephan Thomae erklärte: „Ich denke, dass wir politisch korrekt gehandelt haben.“ Der SPD-Innenexperte Uli Grötsch sagte, er habe Verständnis für das Resultat.

Den Vorsitz übernimmt nun bis auf Weiteres das dienst-älteste Mitglied des Innenausschusses; dies ist Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke). In der nächsten Sitzung des Gremiums im Januar wird dann voraussichtlich der SPD-Politiker Lars Castellucci für das Amt des stellvertretenden Ausschussvorsitzenden kandidieren und den Ausschuss anschließend für den Rest der Legislaturperiode leiten.

Linken-Politikerin Pau: Werde dieses Amt „völlig überparteilich ausführen“

Pau sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), sie sei seit 1998 ununterbrochen Mitglied des Innenausschusses. „Trotzdem kann man nochmal überrascht werden. Dass ich jemals zur Alterspräsidentin werde und die Ausschussleitung übertragen bekomme, hätte ich nicht zu träumen gewagt. Ich werde dieses Amt nun, solange es notwendig ist, völlig überparteilich ausführen.“ Die 58-Jährige fuhr fort: „In anderen Ausschüssen wurde ebenfalls gewählt. Die Ergebnisse sind zu akzeptieren.“

Hess hatte bei der Wahl sechs Ja-Stimmen bekommen und damit eine mehr, als die AfD Mitglieder in dem Gremium hat. Dem standen allerdings 40 Nein-Stimmen gegenüber – bei keiner Enthaltung. Im Gesundheitsausschuss und im Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit fielen die von der AfD nominierten Kandidaten Jörg Schneider und Dietmar Friedhoff ebenfalls durch. Anders als üblich gab es am Mittwoch in allen Bundestagsausschüssen geheime Wahlen.

AfD-Kandidat spricht von „schwarzem Tag für die Demokratie“

Bei der Vergabe der Ausschüsse hatten die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP versäumt, den Innenausschuss für sich zu beanspruchen und stattdessen andere Ausschüsse bevorzugt. CDU und CSU wiederum entschieden sich für den Haushaltsausschuss, wie es für die stärkste Oppositionsfraktion üblich ist. So wäre der Innenausschuss eigentlich an die AfD gegangen.

Hess beklagte seine Wahlniederlage. Sie sei ein Bruch mit allen bisherigen Gepflogenheiten. Zudem habe er 27 Jahre lang als Polizist gearbeitet und sei persönlich integer. Der AfD-Politiker sprach von einem „schwarzen Tag für die Demokratie“.

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, übte wiederum Kritik an der Koalition sowie an der Tatsache, dass es im Innenausschuss jetzt weder einen Ausschussvorsitzenden noch einen Stellvertreter gebe. Dies sei „ein unwürdiges Schauspiel“ und falle in die Verantwortung von SPD, Grünen und FDP. Zur Kandidatur von Hess hätte es erst gar nicht kommen dürfen, so der CDU-Politiker. Immerhin gehe es im Innenausschuss um sicherheitsrelevante Themen; und Teile der AfD würden vom Verfassungsschutz beobachtet.

Von Markus Decker/RND