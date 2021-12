Atomabkommen mit dem Iran: Gespräche erneut unterbrochen

Wien. Die Gespräche zur Rettung das Atomabkommens mit dem Iran in Wien sind am Freitag vertagt worden. Grund war, dass der iranische Verhandler Ali Bagheri Kani nach der von Spannungen wegen neuen Forderungen Teherans geprägten Gesprächsrunde zu Konsultationen nach Hause reisen wollte. Europäische Diplomaten sprachen von einer „enttäuschenden Pause“, die Verhandler in Wien seien bald „am Ende des Weges“ angelangt. Die Diplomaten verwiesen jedoch auf „einige technische Fortschritte“, die bislang erzielt worden seien.

Teilnehmer der Gespräche erklärten, sie zielten auf eine zügige Wiederaufnahme ab. Ein Datum dafür stand zunächst nicht fest. Der chinesische Chefverhandler Wan Qun sagte, die Gespräche würden „hoffentlich vor Ende des Jahres“ wieder aufgenommen. Der EU-Diplomat Enrique Mora, der die wieder aufgenommenen Gespräche koordiniert, äußerte sich ähnlich: „Ich hoffe, es wird noch während 2021 sein.“

Gespräche ohne direkte Beteiligung der USA

Die aktuellen Gespräche in Wien zwischen den verbliebenen Unterzeichnerstaaten des Atomabkommens JCPOA von 2015 waren am 29. Oktober eröffnet worden, nachdem eine fünfmonatige Lücke durch den Antritt einer neuen Hardliner-Regierung im Iran entstanden war. Auch in der vergangenen Woche gab es eine kurze Unterbrechung, als Delegationen zu Konsultationen mit ihren Regierungen abreisten.

Im Wiener Atomabkommen von 2015 hatten die fünf UN-Vetomächte und Deutschland mit dem Iran vereinbart, dass dieser sein Atomprogramm so gestaltet, dass der Bau von Atombomben unmöglich ist. Im Gegenzug wurden Wirtschaftssanktionen aufgehoben. Die USA zogen sich jedoch 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump aus dem Abkommen zurück und verhängten neue Sanktionen, woraufhin Teheran mehr Uran anreicherte als der Vertrag erlaubt. Trumps Nachfolger Joe Biden hat signalisiert, sich dem Vertrag wieder anschließen zu wollen. An den laufenden Gesprächen sind die Vereinigten Staaten indirekt beteiligt.

RND/AP