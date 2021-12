Äthiopien: Militäranführer von Tigray befiehlt Abzug seiner Truppen aus übrigen Landesteilen

Nairobi. Der Anführer des Militärs der äthiopischen Region Tigray hat den Abzug der Soldaten aus anderen Teilen des Landes verkündet.

„Ich habe den Einheiten der Tigray-Armee, die sich außerhalb der Grenzen von Tigray befinden, befohlen, sich mit sofortiger Wirkung auf die Grenzen von Tigray zurückzuziehen“, schrieb Debretsion Gebremichael an den UN-Generalsekretär Antonio Guterres. In seinem Schreiben schlug Debretsion zudem eine Waffenruhe vor, der Verhandlungen folgen sollten.

Weitere Vorschläge sahen eine Flugverbotszone über der umkämpften Region Tigray vor sowie die Verhängung eines internationalen Waffenembargos gegen Äthiopien und Eritrea.

Äthiopische Armee hat große Geländegewinne zu verzeichnen

Die Anordnung an die Kräfte Tigrays, sich zurückzuziehen, fällt mit starken Geländegewinnen der äthiopischen Armee und ihrer Verbündeten in den vergangenen Wochen zusammen. Wichtige Städte in den benachbarten Regionen Amhara und Afar wurden von der äthiopischen Armee zurückerobert, wodurch Kämpfer Tigrays gezwungen waren, sich weiter in ihre Region zurückzuziehen.

Getachew Reda, Sprecher der Region Tigray, bestätigte am Montag die Vervollständigung des Abzugs. Man sei der Ansicht, mit dem Schritt der internationalen Gemeinschaft die Rechtfertigung für das Zögern genommen zu haben, wenn es darum gehe, Druck auf den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed auszuüben. Von der äthiopischen Regierung lag zunächst keine Reaktion vor.

Zehntausende sind in dem Krieg ums Leben gekommen, der im November 2020 zwischen Regierungstruppen und den Kräften der Region Tigray, die vor dem Amtsantritt Abiys lange die Regierung Äthiopiens dominiert hatte, begann.

RND/AP