Vor dem Corona-Gipfel: Diese Forderungen haben die Länder

Berlin. Am Dienstagnachmittag treffen sich die Regierungschefs und -chefinnen der Länder mit der Bundesregierung, um schärfere Corona-Maßnahmen zu beraten.

Wie aus dem Entwurf der Beschlussvorlage hervorgeht, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, sind wegen der Omikron-Variante weitere Beschränkungen geplant. „Insbesondere Silvesterfeiern mit einer großen Anzahl von Personen sind in der gegenwärtigen Lage nicht zu verantworten“, heißt es.

Das Corona-Expertengremium der Bundesregierung hat sich bereits am Sonntag für bundesweite Kontaktbeschränkungen ausgesprochen. „Wirksame bundesweit abgestimmte Gegen­maß­nahmen zur Kontrolle des Infektions­geschehens sind vorzubereiten, insbesondere gut geplante und gut kommunizierte Kontakt­beschränkungen“, heißt es in der Mitteilung des Gremiums. Die Omikron-Welle treffe auf eine Bevölkerung, die wegen einer fast zweijährigen Pandemie und deren Bekämpfung erschöpft sei und in der massive Spannungen täglich offenkundig seien, betonten die Berater der Bundesregierung.

Lauterbach schließt Lockdown vor Weihnachten aus

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat einen Lockdown vor Weihnachten in Deutschland ausgeschlossen. Im „Bericht aus Berlin“ sagte er: „Nein, einen Lockdown wie in den Niederlanden vor Weihnachten – den werden wir hier nicht haben“. „Aber tatsächlich ist es so: Wir werden eine fünfte Welle bekommen“, sagte Lauterbach weiter.

Aber wie stehen die Länder zu einer Verschärfung der Corona-Maßnahmen zum Jahreswechsel? Ein Überblick über die Forderungen der meisten Bundesländer.

Baden-Württemberg

Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, zeigt sich angesichts der Omikron-Variante alarmiert und kritisiert die Bundesregierung. Der Grünen-Politiker forderte auch die erneute Ausrufung der sogenannten epidemischen Lage nationaler Tragweite durch den Bundestag. „Was muss noch passieren, damit die ausgerufen wird?“, fragte er. Die Länder bräuchten den ganzen Instrumentenkasten im Kampf gegen das Virus. Das ewige Nachjustieren werde der Gesamtlage nicht gerecht. „Ich werde von Scholz Führung bestellen“, sagte er mit Blick auf den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Auch einen Lockdown könne man nicht ausschließen.

Kretschmann kritisierte zudem die Bundesregierung aus SPD, FDP und Grünen. Sie habe die Länder zu spät über die Gefahr durch die Omikron-Variante informiert. Er habe die Analyse des Expertenrats erst am Sonntag erhalten - nachdem er es in den Nachrichten gehört habe.

Bayern will alle Maßnahmen der MPK mittragen

Auch in Bayern sind Clubs und Discotheken seit Wochen geschlossen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schließt härtere Maßnahmen oder einen Lockdown für Bayern im Alleingang aber aus. Der Freistaat werde alle Maßnahmen mittragen, die gemeinsam von Bund und Ländern getroffen werden.

Er fordert unter anderem eine Entscheidung für den Umgang mit den Schulen. Im Vorfeld der Bund-Länder-Runde kritisierte Söder auch die Corona-Politik der Ampel-Regierung. So sei die Aufhebung der epidemischen Lager seiner Ansicht nach ein „Kardinalfehler“ gewesen.

Berlins Bürgermeister Müller: „Es gehen keine Feiern in großem Kreis“

Berlins scheidender Regierender Bürgermeister Michael Müller hat vor größeren Feiern zu Weihnachten und vor Silvesterpartys gewarnt. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sind aus Sicht des SPD-Politikers weitere Einschränkungen unverzichtbar.

„Es gehen eben keine Silvesterpartys, es gehen keine Feiern in großem Kreis. Das muss jetzt auch kommuniziert werden und das wird sicherlich in den nächsten Tagen auch massiv erfolgen“, sagte Müller, der sein Amt als Regierender Bürgermeister am Dienstag an die SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey abgibt.

Man müsse sich noch besser vorbereiten auf das, was Omikron mit sich bringen kann, sagte Müller. „Wir sind noch nicht in einer dramatischen Lage, aber um das zu vermeiden, muss man frühzeitig Maßnahmen ergreifen.“ Dabei gehe es auch um strengere Corona-Maßnahmen für Geimpfte.

Ministerpräsident Woidke in Brandenburg: Silvester im Fokus

Zur Eindämmung der Omikron-Variante des Coronavirus erwartet Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) weitere Kontaktbeschränkungen. Dies werde mit großer Sicherheit Teil des Bund-Länder-Beschlusses am Dienstag sein, sagte der Regierungschef am Montag bei einem Pressegespräch. Die Beschränkungen sollen für private Zusammenkünfte und auch für Treffen in der Öffentlichkeit insbesondere zu Silvester gelten, erklärte Woidke. Einzelheiten wollte er wegen der vereinbarten Vertraulichkeit nicht nennen.

Die Brandenburger Landesregierung werde die neuen Beschränkungen noch vor Weihnachten mit einer entsprechenden Eindämmungsverordnung umsetzen, sagte Woidke. „Je weniger Kontakte es gibt, desto weniger Chancen hat das Virus - egal welcher Variante - sich weiter zu verbreiten.“ Woidke appellierte daher an die Bürger, auf private Treffen und insbesondere auf Reisen soweit möglich zu verzichten.

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher prescht vor: Einschränkungen schon vor den Feiertagen

Angesichts der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante preschte Hamburg bereits vor der Ministerpräsidentenkonferenz vor: In der Hansestadt wurde nach einer Sitzung des rot-grünen Senats beschlossen, dass die Kontakte auch für Geimpfte und Genesene bereits vor Weihnachten eingeschränkt werden. Nur noch maximal zehn Personen dürften privat zusammentreffen. Ausgenommen von der Kontaktbeschränkung sind Kinder unter 14 Jahren. Für Ungeimpfte bestünden bereits umfassende Kontaktbeschränkungen.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) erwartet eine weitere Verschärfung der Regeln zur Eindämmung der Pandemie. Er erwarte, dass die Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag „den Empfehlungen der Expertenkommission folgt und Kontaktbeschränkungen für Geimpfte beschließt - auch schon vor den Feiertagen“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Montag. „Für die Geimpften gehe ich davon aus, dass bei privaten Zusammenkünften eine Begrenzung auf zehn bis 20 Personen beschlossen wird.“

Auch auf Clubs und Diskotheken könnten wieder harte Zeiten zukommen. In Hamburg würden Tanzveranstaltungen untersagt. Das Tanzverbot kommt faktisch einer Schließung von Clubs und Diskotheken gleich. Für die Gastronomie wird es zudem eine Sperrstunde von 23.00 Uhr an geben.

„Wenn Maßnahmen in der Pandemie nötig sind, ist es immer besser, sie früher zu ergreifen als später“, sagte er. Die neue Omikron-Variante mache schnelles Handeln erforderlich. „Diese Variante kann sich sehr schnell ausbreiten. Das liegt daran, dass sie sehr ansteckend ist und die Impfung gegen Omikron schwächer wirkt als gegen die bisherigen Varianten.“

Hessen: Gottesdienste sollen stattfinden

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) geht davon aus, dass die Weihnachtsgottesdienste auch angesichts der teils angespannten Corona-Lage stattfinden können. „Natürlich mit Maske und mit Abstand, aber ich halte das für möglich“, sagte er in einem dpa-Interview in Wiesbaden. „Wir haben ja die Situation, dass die Kirchen eine sehr ausgeklügelte Hygienestruktur aufgebaut haben.“

Hessen habe in der Corona-Pandemie stets die Linie gehabt, „was in einer Kirche stattfindet, regelt die Kirche selbst“, sagte Bouffier, „auch aus Respekt vor dem Staatskirchenrecht.“ Das Land gebe lediglich Empfehlungen. Nach seinen Erfahrungen regelten die Gemeinden jeweils vor Ort, wie ein Gottesdienst in der Pandemie gefeiert werden könne.

Mecklenburg-Vorpommern: Schwesig will weitere Pflege-Kapazitäten gewinnen

Deutschland muss sich nach Ansicht von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gezielt für eine fünfte Corona-Welle mit der Omikron-Variante wappnen. „Ich werde den Bund bitten, dass wir die Rehakliniken weitgehend freiziehen, damit wir zusätzliche Kapazitäten gewinnen“, sagte Schwesig am Montag in Schwerin vor den für Dienstag geplanten Corona-Beratungen von Bund und Ländern.

In Mecklenburg-Vorpommern waren vorsorglich sechs Rehakliniken als Hilfskrankenhäuser bestimmt worden. Sie bieten 230 Krankenbetten. „Es muss unser wichtigstes Ziel bleiben, dass alle, die schwer erkranken - ob an Corona oder einer anderen Krankheit - auch weiter die notwendige medizinische Hilfe erhalten“, betonte Schwesig.

Sie machte zudem deutlich, dass sie weitere Kontaktbeschränkungen für unausweichlich hält. „Die Empfehlung der Experten ist, dass wir alle unsere Kontakte noch stärker beschränken. Niemand muss Weihnachten allein unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Aber wir brauchen morgen das gemeinsame Signal, dass noch mehr Vorsicht erforderlich ist“, betonte Schwesig. Feiern seien wirklich nur im kleinen Kreis möglich, am besten mit vorherigem Test. Es müsse auch darüber gesprochen werden, ob Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte noch einmal verschärft werden sollten.

Niedersachsen hat bereits verschärfte Maßnahmen

Verschärfte Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie sind für Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil denkbar. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag sollten Regelungen erzielt werden, die den bereits in Niedersachsen geltenden Vorschriften entsprechen, teilte der SPD-Politiker am Montag mit. „Denkbar sind allerdings durchaus auch darüber hinausgehende Kontaktbeschränkungen.“

Niedersachsen hat bereits verschärfte Corona-Maßnahmen auf den Weg gebracht - diese gelten von Heiligabend bis zum 2. Januar. Über die Feiertage dürfen drinnen maximal 25 Menschen zusammenkommen - im Außenbereich sind es 50 Menschen. Clubs und Diskotheken müssen in diesem Zeitraum landesweit unabhängig von der Inzidenz schließen.

Weil riet zudem, sich die dramatischen Entwicklungen in den europäischen Nachbarländern vor Augen zu führen „und schon jetzt die eigenen direkten Kontakte freiwillig noch weiter einzuschränken.“ Er betonte erneut die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus.

Nordrhein-Westfalen: Wüst warnt davor, Dinge auszuschließen

Ein Weihnachtsfest im Kreis der Familie werde dieses Jahr zwar möglich sein, hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gesagt. Aber Kontakte müssten reduziert werden. Auch zum Jahreswechsel werde es „die große Silvestersause“ nicht geben können, sagte Wüst am Montag im „Morgenmagazin“ der ARD. Wüst ist aktuell Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz.

Am Dienstag hat sich Wüst vor den Bund-Länder-Beratungen für einen klaren Plan zur Eindämmung der Pandemie in den kommenden Wochen ausgesprochen. Auf die Frage, ob ein erneuter Lockdown kommen könnte, sagte Wüst bei „Bild live“: „Ich warne dringend davor, jetzt Dinge auszuschließen. (...) Wir sollten heute gar nichts ausschließen.“

Weiter sagte Wüst: „Wir sollten uns jetzt vorbereiten, wir sollten einen Plan entwickeln für die kommenden Wochen, damit wir gut durch diese Zeit kommen.“ Rechtlich sei es aktuell zwar nicht möglich, Schulen oder Restaurants zu schließen. Das habe die neue Mehrheit im Bundestag durch Beendigung der pandemischen Notlage ausgeschlossen. „Ob das ausreichend ist, was wir heute haben, werden wir diskutieren.“ Klar sei, dass am Dienstag Entscheidungen getroffen werden müssten, die auch die „kritische Infrastruktur aufrechterhalten“ könnten: „Niemand kann heute sagen, wann das vorbei sein wird oder zu welchen Maßnahmen wir noch gezwungen sein werden“, so Wüst.

Flächendeckende Schließungen von Geschäften, Restaurants, Kneipen oder ähnlich große Einschnitte seien in der Bundesrepublik „aufgrund der aktuellen Rechtslage nicht möglich“, sagte Wüst am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Ein Corona-Lockdown wie in den Niederlanden sei demnach aktuell in Deutschland nicht denkbar. „Wenn es die pandemische Lage erzwingen würde, dann müsste der Bundestag das wieder ändern“, sagte Wüst.

Rheinland-Pfalz: Dreyer hofft auf einheitliche Position

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) hat dazu aufgerufen, große Ansammlungen zu vermeiden und Kontakte zu reduzieren. Sie erhofft sich von den Gesprächen mit den Regierungschefs von Bund und Ländern eine einheitliche Linie.

Es sei das Wichtigste, dass es im öffentlichen Raum keine großen Ansammlungen von Menschen gebe, sagte Dreyer laut SWR. „Das ist das wichtigste: Kontakte minimieren.“ Sie erhoffe sich nach eigener Aussage von den Gesprächen am Dienstag eine einheitliche Position von Bund und Ländern zum Thema Großveranstaltungen für die nächste Zeit.

Zunächst gehe es nicht um einen Lockdown. Die erste Stellungnahme des neuen Expertenrates spreche nicht von Lockdown, sondern von klaren Kontaktbeschränkungen und auch davon, dass man die Impfkampagne auf hohem Niveau weiter fahren müsse, sagte Dreyer. Die Ministerpräsidentin fügte hinzu, sie plädiere dafür, dass die Ministerpräsidentenkonferenz auch genau diesen Weg gehe.

Sachsen sieht andere Länder in der Pflicht – im Freistaat gelten bereits scharfe Maßnahmen

Sachsen reagiert zunächst zurückhaltend auf die Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Runde. Aufgrund hoher Infektionszahlen gelten hier ohnehin schon länger verschärfte Maßnahmen. Seit dem 13. Dezember finden bereits keine Sport-, Kultur- und Großveranstaltungen mehr statt, Clubs und Bars sind geschlossen und Weihnachtsmärkte wurden nie eröffnet.

Christian Hartmann, CDU-Fraktionschef im Landtag, sagt gegenüber der „Leipziger Volkszeitung“, dass man die Entwicklung der Daten erst einmal abwarten müsse. „Im Bundesdurchschnitt sind andere Länder erst einmal gefragt, um dann gleichzuziehen in den Maßnahmenkatalogen“, so Hartmann.

Sachsen-Anhalt appelliert an Landkreise, weitere Kontaktbeschränkungen zu erlassen

In Sachsen-Anhalt gelten bereits seit diesem Montag verschärfte Corona-Regeln. Da der Landtag vergangene Woche die epidemische Notlage festgestellt hat, müssen Clubs und Diskotheken nun wieder schließen.

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind dazu angehalten weitere Kontaktbeschränkungen zu erlassen, heißt es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will sich erst im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz äußern.

Schleswig-Holstein sieht sich „auch für die Weihnachtstage gut gerüstet“

Trotz der Ausbreitung der Omikron-Virus-Variante sieht Ministerpräsident Daniel Günther derzeit keine Notwendigkeit für eine Verschärfung der Corona-Vorschriften in Schleswig-Holstein noch vor Weihnachten. „Ich sehe uns mit dem Regelwerk, das wir haben, auch für die Weihnachtstage gut gerüstet“, sagte der CDU-Politiker am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Am Dienstag wollen Bund und Länder erneut über die Lage in der Corona-Pandemie beraten.

Obwohl Schleswig-Holstein das Bundesland mit der niedrigsten Zahl an Corona-Fällen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ist, habe es auch die strengeren Kontaktregeln für Ungeimpfte mitgetragen, sagte Günther. Konsequente Maßnahmen trotz niedrigster Inzidenz - das sei bislang der richtige Weg gewesen. Den werde die Jamaika-Koalition weitergehen.

„Aber natürlich werbe auch ich bei den Menschen dafür, die eigenen Kontakte zu reduzieren in den kommenden Wochen“, sagte Günther. An Weihnachten und Silvester sollten sie eher kleinere Feierlichkeiten planen. „Weihnachten ist die Zeit der Besinnung und auch über die Tage ins neue Jahr sollten wir gemeinsam die Zeit nutzen, ein bisschen runterzukommen und möglichst wenig Kontakte zu haben.“

Thüringen: noch kein Katastrophenfall

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hält die Ausrufung des Katastrophenfalls auf Landesebene derzeit noch nicht für geboten, schließt den Schritt aber auch nicht aus. „Die Notwendigkeit ist derzeit noch nicht gegeben“, sagte Maier am Montag in Erfurt.

Das könne in einzelnen Thüringer Landkreisen aktuell anders bewertet werden, so Maier. Er schloss den Katastrophenfall auch auf Landesebene in Zukunft nicht gänzlich aus - etwa wenn die kritische Infrastruktur durch eine Welle von Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus bedroht sei.

RND/dpa