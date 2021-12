Corona-Leugner nehmen Thüringens Innenminister ins Visier

Berlin. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) gerät zunehmend in das Visier von rechtsextremen Corona-Leugnern. In sozialen Netzwerken wurde für Dienstagabend zu einem „Spaziergang“ vor Maiers Privathaus in Friedrichroda aufgerufen. Es war der zweite Aufruf innerhalb von zwei Tagen.

Der Urheber, der den Sicherheitsbehörden als Freund des verurteilten NSU-Unterstützers Ralf Wohlleben bekannt ist, bietet darin an, die Adresse des 54-jährigen SPD-Politikers persönlich mitzuteilen. Weiter schreibt er, so ein Spaziergang sei „nicht verboten“. Quarzhandschuhe, die als Schlaghandschuhe Verwendung finden, „und andere Gegenstände, die es in jedem Militärshop gibt“, seien es auch nicht.

Darunter findet sich ein Eintrag des Eisenacher NPD-Funktionärs Patrick Wieschke mit dem Wortlaut: „Sowas geht nach hinten los und schadet der ganzen Sache! Es nützt dem Feind! Bitte unterlassen!“ Ungeachtet des kaum verhüllten Aufrufs zur Gewalt konnte die zuständige Staatsanwaltschaft aber keinen Anfangsverdacht für eine Straftat erkennen.

Urheber bekannt

Maier hatte die Corona-Proteste kritisiert und Polizisten bei Einsätzen am Rande von Demonstrationen begleitet. Überdies hatte er mehrfach für Konsequenzen im Umgang mit Rechtsextremisten und der AfD plädiert. Dabei hatte der Minister zuletzt für einen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Sachsen und Thüringen aus Anlass der Proteste geworben.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich unterdessen entsetzt gezeigt. Es sei „unerträglich“, wenn Menschen gezielt dazu aufriefen „vor den Privathäusern von Verantwortungsträgern ‚aufzumarschieren‘“, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. „Dies erinnert fatal an die Methoden der SA, und offensichtlich hat man keine Probleme mehr, sich auf dieser Traditionslinie des Terrors zu bewegen“, sagte Ramelow. Die SA war eine paramilitärische Organisation im Nationalsozialismus.

Der Linken-Politiker, der selbst immer öfter Attacken ausgesetzt ist, forderte die Menschen auf, sich von solchen Methoden zu distanzieren. „Wehren Sie sich gegen diese Vereinnahmung durch Personen, denen es überhaupt nicht um Sorgen durchs Impfen geht“, sagte er.

Zuletzt hatte es Aufmärsche vor den Wohnungen des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und der Landesgesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) gegeben. Köpping sagte daraufhin, die Beteiligten hätten „Umsturzfantasien“ und seien für Gespräche nicht mehr zu erreichen.

Von Markus Decker/RND