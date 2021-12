Jetzt live: Gesundheitsminister Lauterbach und RKI-Präsident Wieler zur Corona-Situation in Deutschland

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, informieren am Mittwoch erneut über die Corona-Lage in Deutschland. Beginn ist um 12.30 Uhr in Berlin. Auf dieser Seite können Sie die Pressekonferenz live verfolgen.

Erwartet wird, dass es dabei auch um die jüngsten Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz geht. Am Dienstag hatten Bund und Länder über Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Omikron-Variante beraten. Mit auf dem Podium der Bundespressekonferenz sitzen wird der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen.

Hier können Sie ab 12.30 Uhr die Pressekonferenz mit Lauterbach, Wieler und Gassen live verfolgen. Der Beginn kann sich um wenige Minuten verzögern.

Das RKI hatte am Dienstag Alarm geschlagen und die sofortige Schließung von Restaurants und eine Verlängerung der Weihnachtsferien für Schulen und Kitas gefordert. Es ging damit über die Stellungnahme des Expertenrats der Bundesregierung vom Sonntag hinaus, die Grundlage für die Ministerpräsidentenkonferenz war. Die größten Effekte auf die Dynamik der Omikron-Welle seien „von konsequenten und flächendeckenden Kontaktbeschränkungen“ und von Maßnahmen zur Infektionsvorbeugung zu erwarten, erklärte das RKI.

Lauterbach kritisiert RKI-Statement

Bei der Bundesregierung kam das nicht gut an. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte in der Schaltkonferenz, es gebe keine wissenschaftliche Zensur, die Veröffentlichung sei aber „nicht abgestimmt“ gewesen, wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern erfuhr. Das dürfe nicht passieren. Auf Twitter trendet daraufhin der Hashtag #DankeWieler. Nutzer, darunter auch medizinisches Personal oder politische Stimmen, stellen sich auf die Seite des RKI-Chefs Wieler.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wies in der Pressekonferenz darauf hin, dass das RKI mit seinem Chef Lothar Wieler im Expertengremium der Regierung vertreten sei. Dessen Empfehlung sei einstimmig getroffen worden.

In der ARD äußerte sich Lauterbach am Abend zurückhaltend. „Ich lege viel Wert auf die wissenschaftliche Beratung auch durch das RKI, wir arbeiten Hand in Hand. Aber im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit des RKI kann es auch schon mal eine Forderung geben, die wir nicht sofort umsetzen“, sagte er.

