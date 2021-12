„Müssen sicher mit fünfter Welle rechnen“: Lauterbach dringt auf mehr Booster-Impfungen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, haben zusammen mit Kassenärztechef Andreas Gassen am Mittwoch erneut über die Corona-Lage in Deutschland informiert. Am Abend hatten sich Bund und Länder auf neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geeinigt.

„Wir müssen sicher mit einer fünften Welle rechnen“, sagte Lauterbach. Die Omikron-Welle lasse sich nicht mehr verhindern und werde auch in Deutschland ankommen. Darauf bereite man sich vor, sagte Lauterbach mit Blick auf die beschlossenen Corona-Maßnahmen. Sie würden zum Großteil auf die Arbeit des Expertenrates und des Gesundheitsministeriums zurückgehen. Lauterbach setzt auf eine „offensive Boosterkampagne“ als Strategie gegen die Omikronwelle. Bereits eine Woche nach der Boosterimpfung sehe man eine gute Wirkung. Den Schutz vor einer schweren Erkrankung schätzt Lauterbach auf mehr als 90 Prozent.

Es gebe 30 Millionen Booster-Dosen von Moderna und drei Millionen von Biontech. 27 Millionen Menschen seien bereits geboostert. Wahrscheinlich werde man bis Weihnachten das Ziel von 30 Millionen Impfungen schaffen, so Lauterbach. Der Moderna-Impfstoff sei ein besonders guter Impfstoff und die Antikörperkonzentration steige um den Faktor 37. „Das ist ein massiver Anstieg“, lobte Lauterbach. Ob unter 30-Jährige weiterhin nur mit dem Biontech-Impfstoff geboostert werden sollen, lässt Lauterbach derzeit von der Ständigen Impfkommission (Stiko) prüfen.

Weiterhin kündigte Lauterbach an, den Totimpfstoff von Novavax einsetzen zu wollen. Vier Millionen Impfdosen von Novavax habe der Bund bereits gekauft und sollen zur Verfügung gestellt werden. Man tue alles, um die Ungeimpften zu erreichen. Um die Ungeimpften zu schützen, müsse man die Pandemie durch eine schnelle Boosterkampagne beschleunigen.

Zu Weihnachten und zum Jahreswechsel werde die Pandemie nur unvollständig dokumentiert werden, warnte RKI-Präsident Wieler. Er verwies darauf, dass weniger Tests durchgeführt werden, weil unter anderem Schulen und Kitas geschlossen seien. Wieler appellierte, möglichst wenige Kontakte über Weihnachten zu pflegen. „Treffen Sie möglichst wenige“.

Man müsse damit rechnen, dass die Fallzahlen bald wieder steigen, so Wieler. Wegen der Omikron-Variante werde es eine Infektionswelle mit einer noch nie gesehenen Dynamik geben. „Bei einer Verdopplungszeit von etwas drei Tagen, könnte die neue Variante in spätestens drei Wochen die Mehrzahl der Infektionsfälle in unserem Land ausmachen“. Besonders die nicht vollständig geimpften Menschen seien besonders gefährdet, also alle mit weniger als drei Impfungen. Es müsse mit einer Beeinträchtigungen der kritischen Infrastruktur gerechnet werden, wenn viele Menschen erkranken oder als Kontaktperson in Quarantäne müssen. Wieler rief dazu auf, nicht auf einen „Wunschimpfstoff“ zu warten, sondern sich vor allem jetzt schnell boostern zu lassen.

Konflikt zwischen RKI und Lauterbach

Nur wenige Minuten vor dem Bund-Länder-Gipfel hatte das RKI Alarm geschlagen und die sofortige Schließung von Restaurants und eine Verlängerung der Weihnachtsferien für Schulen und Kitas gefordert. Es ging damit über die Stellungnahme des Expertenrats der Bundesregierung vom Sonntag hinaus, die Grundlage für die Ministerpräsidentenkonferenz war. Die größten Effekte auf die Dynamik der Omikron-Welle seien „von konsequenten und flächendeckenden Kontaktbeschränkungen“ und von Maßnahmen zur Infektionsvorbeugung zu erwarten, erklärte das RKI.

Bei der Bundesregierung kam das nicht gut an. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte in der Schaltkonferenz, es gebe keine wissenschaftliche Zensur, die Veröffentlichung sei aber „nicht abgestimmt“ gewesen, wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern erfuhr. Das dürfe nicht passieren. Auf Twitter trendet daraufhin der Hashtag #DankeWieler. Nutzer, darunter auch medizinisches Personal oder politische Stimmen, stellen sich auf die Seite des RKI-Chefs Wieler.

In der ARD äußerte sich Lauterbach am Abend zurückhaltend. „Ich lege viel Wert auf die wissenschaftliche Beratung auch durch das RKI, wir arbeiten Hand in Hand. Aber im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit des RKI kann es auch schon mal eine Forderung geben, die wir nicht sofort umsetzen“, sagte er.

