Wenn Politiker gejagt werden, dann ist das ein unhaltbarer Zustand

Berlin. Manchmal wundert man sich ja darüber, dass nicht irgendein deutscher Landes- oder Bundespolitiker längst die Brocken hingeschmissen hat – die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping etwa. Zwar hat sich die Sozialdemokratin infolge der Aufwallungen um „Pegida“ und die Flüchtlingskrise intensiver als andere um die eigenen Leute gekümmert, hier insbesondere um gefrustete Männer.

Das hinderte militante Corona-Leugner aber nicht daran, drei Jahre später mit Fackeln ausgerechnet vor Köppings Haus zu ziehen. Reden, sagt die Politikerin, könne man mit derlei Fanatikern nicht mehr.

Zu einem ähnlichen Ergebnis dürfte Thüringens Innenminister Georg Maier kommen. Der SPD-Politiker gerät mehr und mehr ins Visier von Rechtsextremisten und wird in Ostdeutschland bisweilen auch deshalb gebrandmarkt, weil er Westdeutscher ist. Maier muss in Thüringen das tun, was Köpping in Sachsen tut: die Corona-Pandemie irgendwie beherrschbar halten. Mehr noch als sie trifft es Bürgermeister und Landräte, von denen in den letzten Jahren tatsächlich einige den Rückzug antraten.

Respekt erwünscht

Wenn in der Politik von Vertrauen die Rede ist, dann geht es fast durchweg um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in Politiker. Angesichts der zunehmenden Anfeindungen kann man aber genauso die Frage stellen, ob denn Politikerinnen und Politiker noch Vertrauen in die Bürger haben können. Viele würden insgeheim wohl antworten: Nein.

Gewiss gehört eine gewisse Robustheit zum „politischen Geschäft“. Zum politischen Geschäft sollte jedoch nicht minder gehören, dass Bürger zum Staat nicht ein Verhältnis entwickeln wie Konsumenten zu Lieferando – und dass sie den von ihnen Gewählten zunächst mit eben jenem Respekt begegnen, den sie selbst erwarten.

Dieser Respekt ist auch deshalb geboten, weil die Übernahme von Verantwortung keine Kleinigkeit ist – schon gar nicht in einer Krise wie der Corona-Krise, die sich medizinischer und politischer Kontrolle teilweise entzieht.

An irre Zustände gewöhnt

Von derlei Respekt sind wir nur leider weit entfernt. Spätestens seit der Flüchtlingskrise werden Politiker systematisch attackiert, psychisch und physisch. Sie werden Gehetzte im eigenen Land. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke bezahlte dafür am 15. Juni 2019 mit seinem Leben.

Mittlerweile sind wir soweit, dass Krankenhäuser und Impfzentren als potenzielle Ziele gelten. Und nach Jens Spahn ist Karl Lauterbach der zweite Bundesgesundheitsminister, der bewacht werden muss. Verstörender Weise haben wir uns an derlei irre Zustände gewöhnt.

Zweifellos gibt es viele Menschen, an deren Nerven und auch Existenz die Corona-Krise zehrt – Krankenpfleger und -pflegerinnen oder Restaurantbesitzer und Restaurantbesitzerinnen, die bang ins neue Jahr blicken. Wenn sie auf die Straße gehen, um die Corona-Politik zu kritisieren, dann ist das nachvollziehbar.

Gewollter Autoritätsverlust

Nicht nachvollziehbar ist allerdings, wenn Demonstranten mit Blick auf die Beschränkungen „Frieden, Freiheit, keine Diktatur“ skandieren, weil es die demokratische Bundesrepublik zum autoritären Staat erklärt, gegen dessen Repräsentanten bloß noch Widerstand hilft - zumal interessierte Kreise den staatlichen Autoritätsverlust nicht bloß billigend in Kauf nehmen, sondern systematisch darauf hinarbeiten. Das ist gefährlich.

Die Gefahr besteht darin, dass jene, die noch alle sieben Sinne beisammenhaben, den anderen aus Resignation das Feld überlassen. Das gilt potenziell für alle Vertreter des öffentlichen Lebens. Für Politiker gilt es aber besonders. Denn die Formulierung, dass sie für dieses oder jenes „den Kopf hinhalten müssen“, ist heute leider sehr wörtlich zu nehmen. Dieser Zustand ist untragbar.

Von Markus Decker/RND