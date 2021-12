Impfkampagne: Integrationsbeauftragte mit Appell an Kirchen und Moscheen

Berlin. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), hat Moscheen und andere religiöse Gemeinden aufgerufen, die Impfkampagne mit voranzutreiben. „Es muss überall geimpft werden. Jeder und jede in unserem Land muss informiert sein“, sagte die Politikerin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Als Integrationsbeauftragte appelliere ich auch an Kirchen, Synagogen und Moscheegemeinden, die Impfkampagne gemeinsam weiter voranzubringen.“

„Omikron-Variante beunruhigt uns alle“

Der Bund unterstütze mit Informationen in 23 Sprachen über die Impfungen, über den Booster, über die Pandemie im Allgemeinen. „Die Omikron-Variante beunruhigt uns alle“, ergänzte Alabali-Radovan gegenüber dem RND. „Wichtig ist, dass wir jetzt alle an einem Strang ziehen.“

Laut der Ständigen Impfkommission (Stiko) ist für alle, bei denen die zweite Impfung mehr als drei Monate her ist, eine rasche Drittimpfung nötig, um sich gegen die Omikron-Variante zu schützen. Bisher haben in Deutschland 28,1 Millionen Menschen ihre Auffrischung erhalten.

Laut Impfdashboard wurden alleine am Dienstag 1,1 Millionen Impf­dosen in Deutschland verabreicht. Auch über die Feiertage und die Zeit zwischen den Jahren soll die Impfkampagne in den Impfzentren und in den Hausarztpraxen weiter laufen.

Von Alisha Mendgen, Jan Sternberg/RND