„Spezifische Omikron-Impfung“: Lauterbach rechnet mit vierter Impfung im nächsten Jahr

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geht davon aus, dass im nächsten Jahr eine weitere Impfung nach dem Boostern notwendig sein wird. Dies sei aber wissenschaftlich noch nicht gesichert. Hintergrund ist die Omikron-Variante, die sich weltweit immer weiter ausbreitet und in mehreren Ländern bereits die vorherrschende Corona-Variante ist, darunter in den USA und in Großbritannien.

Es werde wahrscheinlich eine „spezifische Omikron-Impfung“ geben müsse, sagte Lauterbach am Donnerstag gegenüber dem WDR. Er gehe von einer vierten Impfung im nächsten Jahr aus, wie er am Abend auch im ZDF bekräftigt hatte: „Wir werden eine vierte Impfung brauchen“, so Lauterbach.

Lauterbach: Unklar, wie lange der Booster schützt

Wichtig sei zunächst aber die Booster-Impfung, betonte Lauterbach am Donnerstag. Wie lange diese dritte Impfung vor einer schweren Erkrankung schütze, wisse man jedoch noch nicht. Daher könne auch noch nicht gesagt werden, wann die vierte Impfung nötig werde. Auch ob man sich jedes halbe Jahr impfen lassen müsse, könne man noch nicht sagen.

Die Bundesregierung habe jedoch bereits bei Biontech 80 Millionen Impfdosen bestellt, erklärte der Gesundheitsminister. Dabei soll es sich dann um einen angepassten Impfstoff handeln, der einen hohen Schutz gegen die Omikron-Variante biete.

Wie feiert Lauterbach Silvester?

Die zuletzt laut gewordene Kritik, Lauterbach würde sich als Minister nicht mehr kritisch zur Pandemie äußern, wies der Politiker zurück. „Ich bleibe der Mahner der Pandemie“, aber er müsse jetzt auch immer Lösungen anbieten.

Schärfere Lockdown-Maßnahmen seien nach wie vor nicht ausgeschlossen, aber zum „jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig“. Lauterbach sagte auf Nachfrage, er werde Silvester in „ganz kleiner Runde“ feiern, mit „weniger als fünf Leuten“.

Biontech, Moderna, Astrazeneca: Forschung an Omikron-Impfstoff läuft

Die Hersteller der mRNA-Präparate, zu denen Biontech/Pfizer und Moderna gehören, werben schon lang mit der Möglichkeit, die Impfstoffe schnell an Virus-Änderungen anpassen zu können. Beide bereiten ihre Mittel bereits seit Monaten auf mögliche Mutationen des Coronavirus vor - unter anderem mit klinischen Untersuchungen. „Diese Studien haben gezeigt, dass Varianten-Impfstoffe gleich gut vertragen werden und ähnliche Symptome zeigen wie das Original-Vakzin gegen den Wildtyp“, sagte Biontech-Chef Sahin.

Biontech schafft nach Unternehmensangaben bereits Voraussetzungen, um das Mittel schnell herstellen zu können. Der Produktionsprozess unterscheide sich nicht von dem für das bisherige Mittel, hieß es. Die ersten kommerziellen Chargen eines speziellen Omikron-Impfstoffes sei im März lieferbar - und dann auch schon millionenfach.

Der US-Hersteller Moderna hat Ende November mit der Anpassung seines mRNA-Impfstoffes speziell gegen die Omikron-Variante begonnen. „Wir haben multivalente Kandidaten, die schon auf frühere Varianten wie Beta oder Delta optimiert wurden und die bereits in der klinischen Prüfung sind“, sagte Deutschland-Geschäftsführer Gerald Wiegand. Es sei aber noch nicht entschieden, ob und wann Moderna einen Omikron-spezifischen Booster auf den Markt bringen werde. Wiegand verwies darauf, dass eine Booster-Impfung mit dem aktuell zugelassenen Präparat von Moderna den Antikörperspiegel gegen Omikron - je nach Höhe der Dosis - um das bis zu 83-Fache steigern könne. „Das ist ein scharfes Schwert. Ob das aber schon ausreicht, um Omikron zu bekämpfen, kann man derzeit noch nicht sagen.“

Von Sven Christian Schulz /RND