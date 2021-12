Grünen-Abgeordnete fordert „Pfefferspray und Schlagstock“ gegen „Querdenker“

Potsdam. Im Zusammenhang mit einer „Querdenken“-Demonstration in München mit mehreren Festnahmen am Mittwochabend hat die Grünen-Abgeordnete Saskia Weishaupt auf Twitter ein gewaltsames Vorgehen der Polizei gegen die Protestierenden gefordert. In dem Tweet unterstützte sie „im Zweifelsfall“ auch den Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken. „Die Taktik von den Querdenker:innen ist es, sich Stück für Stück die Straße zu erkämpfen“, schrieb sie darin. Und: „Wir dürfen ihnen kein Millimeter überlassen!“

Ihre Aussage löste unter dem Hashtag #Schlagstocksaskia einen Shitstorm aus, an dem sich vor allem rechte und rechtspopulistische Accounts beteiligen. Der AfD-Abgeordnete Jürgen Braun schrieb etwa: „Grüne Faschisten hassen friedliche Bürger, die einen Spaziergang machen. Sie fordern illegale Gewalt von der Polizei. Solche Grüninnen sitzen jetzt unter uns im Bundestag.“

Elf Festnahmen bei „Querdenken“-Demo in München

Weishaupt bezog sich mit ihrer Kritik auf eine ausufernde Querdenken-Demonstration in München. Etwa 5000 Menschen hatten am Mittwochabend in der bayrischen Landeshauptstadt gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Die Stimmung sei aggressiv gewesen, teils habe es gewaltsame Auswüchse gegeben, teilte die Polizei mit.

Insgesamt wurden elf Menschen festgenommen und 14 Straftaten zur Anzeige gebracht. Laut Aussagen der Polizei wurden tatsächlich Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt. Nachdem Gegner der Corona-Maßnahmen eine angemeldete Demonstration im Vorfeld abgesagt hatten, wurde nach Angaben der Polizei in Messenger-Gruppen zu sogenannten Spaziergängen durch die Stadt aufgerufen. Die Protestierenden hätten Aufforderungen der Polizei ignoriert, hieß es.

Kritik an dem Polizeieinsatz

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende in München Dominik Krause bezeichnete den Einsatz der Polizei auf Twitter als „ein Komplettversagen“. Hunderte seien ohne Maske und Abstand durch die Innenstadt gezogen.

Weishaupt hat sich zu dem Shitstorm gegen sie noch nicht geäußert. In der Vergangenheit hatte sich die 28-Jährige gegen den Einsatz von Pfefferspray auf Demos ausgesprochen. Weishaupt ist 2021 zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen. Sie zog über die Landesstelle ihrer Partei ein und lebt in München.

RND/ar/dpa