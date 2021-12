Omikron-Welle: Bundesamt sieht kritische Infrastrukturen nicht gefährdet

Berlin. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn rechnet angesichts der erwarteten Omikron-Welle nicht mit einer Gefährdung kritischer Infrastrukturen wie Strom-, Wasser oder Lebensmittelversorgung – etwa in Folge massenhaft erkrankter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Wir haben vier Wellen, die schon wuchtig waren, ohne Einschränkungen gemeistert – mit Ausnahme der Intensivstationen“, sagte ein Sprecher dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Das liegt daran, dass die Verantwortlichen auf so etwas vorbereitet sind, weil entsprechende Pläne existieren. Die Unternehmen waren ebenfalls vorbereitet.“

Er fügte hinzu: „Eine fünfte Welle könnte zwar zu Einschränkungen führen, aber nicht zu einem Zusammenbruch. Es gibt keinen Grund, das anzunehmen. Es gibt Reserven. Wir sind mit unserem Latein nicht am Ende.“ Ohnehin werde es wohl noch bis Jahresbeginn dauern, bis sich Omikron in Deutschland voll auswirke, betonte der Sprecher. Das BBK ist in den Corona-Expertenrat eingebunden und steht in Kontakt mit den Innenministerien der Länder. Es soll Empfehlungen an Betreiber von Krankenhäusern, Feuerwehren und anderen Versorgern geben.

Zuvor hatte eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur gezeigt, dass die meisten Branchen - von der Lebensmittelwirtschaft bis zur Energieversorgung - die Risiken für beherrschbar halten. Der Hauptgeschäftsführer des Lebensmittelverbands Deutschland, Christoph Minhoff, sagte, sollten Mitarbeiter aufgrund von Quarantäne ausfallen, habe das nicht zwangsläufig Versorgungsschwierigkeiten zur Folge. Gerade haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Tiefkühlprodukte oder Konserven seien in großer Menge vorproduziert und könnten abgerufen werden. Hinzu komme, dass es in vielen Bereichen nicht nur einen, sondern viele Anbieter gebe, die mögliche Lieferprobleme auffangen könnten.

Auch die Transportbranche sieht sich für eine Verschärfung der Corona-Lage gut aufgestellt. Man sei „im Umgang mit dem anhaltenden Pandemiegeschehen inzwischen äußerst routiniert“, sagte Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Spedition und Logistik (DSLV). Die Energiewirtschaft sieht nach Verbandsangaben ebenfalls kein erhöhtes Risiko für die Versorgungssicherheit. Deutschlands größter Stromversorger Eon hat sich nach Angaben eines Sprechers „auf alle denkbaren Krisenszenarien“ vorbereitet. Unter anderem gebe es die Möglichkeit einer vorübergehenden Unterbringung von Mitarbeitenden direkt am Standort.

Von Markus Decker/RND